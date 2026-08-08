ABC Rural
08 de agosto de 2026 a la - 01:00

El trigo paraguayo: de depender a competir regionalmente

El trigo paraguayo: de depender a competir regionalmente
El trigo paraguayo: de depender a competir regionalmenteGentileza

Paraguay pasó del abastecimiento externo al autoabastecimiento y hoy exporta cerca de 500.000 toneladas de trigo al año. El cultivo se siembra en 350.000 hectáreas y produce 1.100.000 toneladas, con Brasil como principal destino.

Por Marcos Olmedo

Durante décadas, Paraguay dependió de Argentina para abastecerse de trigo. Se creía imposible producir el cereal en un clima cálido y húmedo. La investigación científica y la inversión local cambiaron esa historia.

El trabajo conjunto entre el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), el Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio) y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) permitió mejorar genéticamente el cultivo. El resultado: variedades adaptadas al país, con ciclos cortos y medianos que se cosechan en septiembre.

Ese calendario es clave. Deja el suelo listo para sembrar soja de inmediato y optimiza el uso de la tierra durante todo el año.

Números confirman el salto

Hoy Paraguay no solo se autoabastece: se consolidó como exportador competitivo en la región.

- Área sembrada: 350.000 hectáreas.

- Producción anual: cerca de 1.100.000 toneladas.

- Consumo interno: 600.000 toneladas procesadas por la industria molinera.

- Exportaciones: el excedente a Brasil, para mejorar la calidad de harinas destinadas a panificados y galletitas, y en menor volumen a Bolivia.

La producción se concentra en Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Caazapá y Canindeyú.

El mapa de la molienda

La industria molinera invirtió fuerte en tecnología para producir harinas, fideos y panificados de calidad. Sus polos principales: Dr. Juan Eulogio Estigarribia, el mayor centro de molienda del país; Itapúa, con condiciones agroclimáticas favorables; el sur de Canindeyú, en plena expansión con 130.000 hectáreas, y Asunción, sede de las industrias de mayor trayectoria.

La apuesta al valor agregado

El objetivo ahora es exportar más harina y menos grano sin procesar. Así se genera valor dentro del país y se fortalece toda la cadena. Las inversiones sostenidas ya permiten que varios molinos vendan harina a mercados como Brasil, Bolivia y Chile.

Ese crecimiento contó con el acompañamiento constante de las entidades financieras. El trigo paraguayo no solo garantiza el abastecimiento de alimentos: también impulsa una integración productiva eficiente, con subproductos que fortalecen al sector pecuario nacional.

Por Marcos Olmedo

Subgerente de Banca Corporativa Sudameris