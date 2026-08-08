Ellas ya no acompañan el agro: lo lideran y Sudameris las impulsa

Detrás de cada embarque de carne, de cada hectárea sembrada y de cada decisión de inversión en el campo, hay cada vez más manos de mujer. Esa presencia, durante años poco visible, hoy tiene nombre, agenda y sede: Mujeres Protagonistas del Agro vuelve a Asunción y de la mano de Sudameris.

Jaqueline Mesomo, directora y fundadora de la iniciativa, explicó que el encuentro reunirá a productoras de carne, empresarias, emprendedoras, profesionales, referentes tecnológicas, especialistas en financiamiento y líderes de siete países de la región.

La edición 2026 suma espacios de networking, mesas temáticas y talleres de conexión. Las participantes redactarán, además, un Manifiesto de Integración con acciones concretas.

“Queremos que cada mujer se lleve herramientas aplicables, nuevos contactos y posibilidades reales de capacitación, inversión, comercialización o cooperación”, señaló Mesomo.

De ser parte a protagonistas

Las mujeres siempre estuvieron ligadas al agro, aunque su aporte no siempre fue reconocido. Hoy lideran establecimientos, empresas familiares, emprendimientos, industrias, gremios y proyectos de innovación y exportación.

Mesomo destacó que participan cada vez más en decisiones productivas, financieras y comerciales, incorporan tecnología y sostienen la continuidad generacional de las empresas del campo.

Del networking a los negocios

La apuesta central es que las conexiones se traduzcan en proyectos concretos. Por eso habrá mesas temáticas y networking entre productoras, empresarias, instituciones financieras, organismos de desarrollo, gremios, firmas tecnológicas y representantes del sector público.

Entre las actividades destaca el workshop “De Solas a Imparables”, pensado para mujeres que buscan socias, capital, tierra o alianzas estratégicas.

“La intención es que el networking deje de ser solamente un intercambio de tarjetas y se convierta en proyectos, acuerdos y oportunidades reales”, sostuvo Mesomo.

Tecnología y acceso al crédito

Brechas de información, capacitación, conectividad y acceso al crédito siguen siendo los desafíos más persistentes, según Mesomo, junto con las dificultades para incorporar tecnología, estructurar proyectos financiables y llegar a espacios de decisión.

El programa incluirá un bloque sobre acceso real al crédito para la mujer productora, junto con inteligencia artificial, agricultura de precisión, gestión digital, trazabilidad, infraestructura y conectividad rural, con enfoque práctico y aplicable a productoras de distintas escalas.

El evento busca posicionar a Paraguay como punto de articulación del agro regional, con un Panel LATAM integrado por líderes de siete naciones, del cual surgirá una Declaración de Integración Regional.

Para Mesomo, Latinoamérica tiene condiciones para consolidarse como gran centro productor de alimentos para el mundo, y Paraguay puede jugar un papel estratégico en esa integración.

El desafío sigue después del encuentro

El verdadero resultado se medirá por lo que ocurra después. Durante los dos días se registrarán alianzas, compromisos institucionales y acciones propuestas por las participantes, que podrán aportar una acción concreta al Manifiesto de Integración.

La meta es dar continuidad a las conexiones mediante formación, financiamiento, cooperación comercial, mentoría y proyectos conjuntos.

“El verdadero éxito no se medirá solamente por la cantidad de asistentes, sino por lo que ocurra después”, afirmó Mesomo. La apuesta es que las alianzas fortalezcan empresas, abran oportunidades y contribuyan a transformar el agro regional.