Quinta suba de combustible vuelve a golpear al transporte de ganado

La nueva suba del precio del combustible en algunas estaciones de servicio es inminente y, de hecho, en algunos establecimientos ya se aplicó el incremento. Desde el sector de transporte de ganado señalan que están obligados a absorber las pérdidas antes que trasladar el aumento a los costos del servicio, indicó el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado (ANTG), Gilberto Maldonado.

“Hoy estamos en menos del 20% de lo que deberíamos cobrar. No podemos alzar el flete porque hay una superpoblación de camiones. También entendemos que la producción de este país se mueve sobre ruedas. Si elevamos el valor de los servicios, afectará a las góndolas de los supermercados”, amplió

Según detalló, actualmente se cobra entre G. 16.000 y G. 18.000 por kilómetro cargado (camiones con animales), mientras que el valor que considera necesario ronda los G. 20.000 por kilómetro, tanto para caminos asfaltados como de tierra.

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Cada suba repercute en el sector

A esto se suma el incremento de los costos operativos. El diésel común (tipo III), utilizado por los camiones de carga, es un componente transversal para la actividad y cada aumento repercute directamente en el costo del servicio, alegó.

Detalló que un camión de carga consume aproximadamente entre 37 y 45 litros de diésel por cada 100 kilómetros, dependiendo del modelo y del año del vehículo. Por lo tanto, el encarecimiento del combustible no solo impacta en este componente, sino que también genera presión sobre otros gastos, como neumáticos, repuestos y mantenimiento.

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Margen de ganancia

Explicó que el precio del flete se determina en gran medida por la oferta y la demanda. Ante el aumento de los costos y la necesidad de mantener el trabajo, los transportistas no siempre pueden trasladar los incrementos a sus clientes, por lo que terminan absorbiendo parte de la suba.

“Perdimos la cuenta” de las pérdidas, señaló Maldonado al referirse al impacto acumulado de los aumentos de combustible y otros costos que enfrenta el sector.

Tecnología para reducir pérdidas

En cuanto a las pérdidas y los márgenes aproximados que está constatando el sector, detalló que el margen de ganancia de un flete no alcanza el 10%.

Ante este escenario, el sector recurre a herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia de los viajes y evitar lo que denominan “flete falso”, que ocurre cuando un camión realiza un viaje cargado y debe regresar vacío.

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Maldonado precisó que, mediante plataformas y tecnología, buscan conectar a transportistas que se encuentran en zonas cercanas con cargas disponibles, de manera a aprovechar también el viaje de retorno y mejorar el rendimiento de cada recorrido.

Según manifestó, esta herramienta permite amortiguar una parte del impacto de las subas de combustible. Estimó que el margen anual -que no alcanza el 10%- de los transportistas podría reducirse en torno al 4% o 5%, considerando los ingresos actuales.