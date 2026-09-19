Estudiar el agro y transformar la incertidumbre en estrategia

El agronegocio es tan dinámico como cautivante, no existen dos días iguales: los mercados fluctúan, el clima desafía los planes; exige entonces respuestas veloces.

Durante años, la intuición fue la brújula principal para navegar esta marea diaria. Sin embargo, en el escenario actual, decidir basándonos únicamente en el instinto dejó de ser una opción viable.

Hace 7 años llegué al agronegocio después de más de 13 años en la industria metalmecánica, sin duda fue el punto de inflexión en mi recorrido profesional, decidí luego profundizar el camino del aprendizaje formal y embarcarme en una maestría en Agronegocios de una universidad en Rosario, Argentina, que casi dos años después estoy a pocas semanas de culminar.

Con asombrosa rapidez esa formación comenzó a rendir frutos en el terreno operativo. Frente a una compleja decisión, me sorprendí evaluando variables, flujos y proyecciones que, años atrás, simplemente pasaban desapercibidas en el radar cotidiano. Ahí pensé: este esfuerzo vale la pena.

Esa vivencia encapsula el verdadero valor de adquirir conocimiento especializado. La maestría no vino a reemplazar los saberes prácticos, vino a potenciarlos.

Comprendo que la experiencia e intuición siguen siendo activos tal vez irremplazables, pero que su verdadero poder se desata cuando se cruzan y complementan con datos precisos, técnicas y herramientas de gestión modernas.

Estar al frente de la Gerencia Comercial me demanda entender el negocio de forma integral, desde el campo, pasando por la industria y hasta la complejidad de cada uno de los 36 mercados internacionales en los que estamos presentes.

No basta con producir bien; hay que saber leer los contextos macroeconómicos, calcular los riesgos con rigor y anticiparse a los cambios en las cadenas de valor.

El conocimiento estructurado se convierte en el diferencial competitivo más sólido, para quienes estamos en el agronegocio y podríamos incorporarlo.

Otorga la capacidad de transformar la incertidumbre en variables y el caos en estrategia. La diferencia entre sobrevivir a los ciclos y liderarlos radica en las herramientas con las que decidimos entrenar nuestra mente.

Finalmente, un consejo: no te conformes con recibir conocimiento con cucharita; exígete al máximo para recibir todo lo que puedas usando un cucharón.