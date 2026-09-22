Productores de soja aprovechan la suba del grano para cubrir costos

De la gran producción lograda en la campaña pasada los productores buscan refinar la estrategia financiera tras la situación del dólar y los costos del combustible, informan desde el sector.

Lindemar Cesca, presidente de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS), comentó que actualmente los productores pueden cerrar ventas de soja a alrededor de US$ 415 por tonelada, aprovechando la mejora del precio del grano para asegurar parte de los costos de producción.

Explicó que, al ir cerrando ventas de manera anticipada, el productor puede establecer un promedio para su producción y reducir el impacto de las variaciones del mercado.

Ventas anticipadas

Señaló que esta estrategia resulta particularmente importante en un escenario de mayores costos y fluctuaciones del dólar.

“Con quienes yo hablé en el campo están cerrando sus ventas para cubrir sus costos. La gente trabaja y hace sus proyecciones para lo que pueda ocurrir más adelante. Puede que el precio del grano baje o suba, pero este será un promedio de su venta”, detalló.

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Cesca manifestó que la mejora en el valor del grano permite a los productores cerrar ventas a valores superiores a los registrados anteriormente. Indicó que los precios de la soja, antes se ubicaban entre US$ 330 y US$ 350 por tonelada, actualmente alcanzan niveles cercanos a US$ 400 e incluso superando esa cifra.

Dólar y combustible

Respecto a la preocupación por la cotización del dólar y el aumento del precio del combustible, el gremialista comparó los costos actuales con los de años anteriores. Recordó que alrededor del año 2000 se pagaban aproximadamente US$ 0,24 por litro de gasoil, mientras que actualmente el valor ronda entre US$ 1,50 y US$ 1,60.

“Tuvo una escalada a lo largo del tiempo. Este año, de US$ 1,10 aumentamos a US$ 1,60. Se encareció el producto de manera rápida, pero es debido a la geopolítica, que no solo afecta a Paraguay sino al mundo”, sostuvo.

Añadió que, entre la situación del dólar y el aumento del combustible, los costos del sector agrícola se incrementaron entre 15% y 20%.

“Si el productor cierra la venta con los precios que ahora se paga y lo vende a un buen precio promedio, creo que podrá compensar la pérdida que tuvo”, reiteró.

Avance de la siembra de soja

En cuanto al avance de la siembra de soja en el país, que comenzó durante los primeros meses de septiembre, mencionó que se está desarrollando con bastante rapidez y que, en unos 20 días, ya se puede completar la plantación, con los productores trabajando en días corridos.

“Estamos en un 40% a 60%. Hay propiedades más pequeñas que ya están terminando la siembra y otras propiedades que se encuentran en un 40%. De igual manera, estamos muy avanzados, con algunas zonas que se encuentran muy bien y en otras que no están en buenas condiciones”, comentó.

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El Niño

En lo que refiere a la situación de El Niño y su impacto en el campo, el productor alegó que, desde el punto de vista agrícola, prefiere este fenómeno antes que La Niña, relacionada esta última con la sequía.

Aunque una lluvia excesiva también obliga a los productores a fumigar más veces, remarcó que es mejor contar con precipitaciones para la agricultura, dado que son necesarias para la producción.

“Los agricultores deben tener prudencia a la hora de realizar la siembra, ya que, si bien puede darse el fenómeno de El Niño, también se podría tener algún problema más adelante para cosechar”, cerró.