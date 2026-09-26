Chía paraguaya: qué busca lograr el nuevo gremio del sector

Para acompañar el salto que esta teniendo el sector en la producción y exportación de chía, fue presentada oficialmente la Capachía, dando inicio a una nueva etapa de organización y representación para un sector que viene ganando espacio en los mercados internacionales, según informaron.

Durante la presentación, el presidente del gremio, Shoichi Takahashi, señaló que la conformación de la Cámara es el resultado de años de trabajo de productores, industrias, exportadores, técnicos, trabajadores e instituciones que fueron desarrollando una cadena cada vez más importante para el país.

En ese sentido, indicó que ese crecimiento también debe acompañar por una institucionalidad cada vez más sólida.

Takahashi sostuvo que la nueva organización trabajará en una mayor articulación entre los distintos integrantes de la cadena.

“Vemos una gran oportunidad para fortalecer la competitividad del sector, promoviendo la innovación, la tecnología y el conocimiento, y generando información cada vez más sólida y confiable”, apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Chía cierra este año con ingresos al país por US$ 200 millones

Ocho empresas forman parte del gremio

La nueva organización fue constituida en mayo de 2024 y presentado oficialmente este jueves. La Cámara reune a ocho empresas vinculadas a la exportación de chía: Alimentos Mora Cué S.A., Alapacasa, Agrícola Knelsen S.A., Agropecuaria Produza S.A., Agrobio y Cía. S.A., Hypergrain S.A., La Misericordia S.A. y TGL Food S.A.

En conjunto, las empresas miembros de la Cámara representaron el 55% de las exportaciones paraguayas de chía en 2025, según datos compartidos durante la presentación, reflejando una importante participación dentro del sector exportador nacional.

“La conformación de Capachia acompaña la evolución alcanzada por el sector y responde a la necesidad de fortalecer su institucionalidad. También es importante mantener la confianza que la chía paraguaya logró construir en los mercados internacionales”, precisó.

Lea más: Chía y sésamo registran fuerte crecimiento en el mercado exterior

Capachía firma acuerdo con Senave

Como parte de su presentación oficial, Capachia suscribió un acuerdo de cooperación con el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).

Según detallaron, el acuerdo establece las bases para desarrollar acciones conjuntas en áreas de interés para el sector, incluyendo investigación, ensayos de verificación a campo de variedades, transferencia de tecnología e innovación, además de generar el marco para futuros acuerdos específicos de cooperación.

Asimismo, contempla líneas de trabajo relacionadas con procesos registrales, trazabilidad, inocuidad y requisitos de los mercados nacionales e internacionales, entre otros aspectos vinculados al fortalecimiento de la cadena.