De Incka Foods a Costa Food y US$ 300 millones en el camino

La puerta se abrió en noviembre de 2022, cuando Taiwán habilitó su mercado para la carne porcina paraguaya. Desde entonces, el crecimiento del sector se reflejó en la balanza comercial y atrajo capitales de peso.

Uno de ellos es el Grupo Costa Food de España. En diciembre de 2025 adquirió gran parte de las acciones de Granja San Bernardo, con un proyecto para instalar más granjas de engorde y un frigorífico en Naranjal, Alto Paraná.

Ahora, el grupo dio un nuevo paso. A través de una operación estructurada y gestionada con Sudameris, compró el frigorífico Incka Foods y Granja El Nido, ambos del Grupo Concepción. La operación forma parte de un plan de inversión que supera los US$ 300 millones en Paraguay.

El Dr. Hugo Schaffrath, representante del grupo español, detalló a ABC Rural los alcances de la compra.

Activos, no la empresa

Costa Food adquirió el 100% de los activos de Granja El Nido y del frigorífico Incka Foods. No compró la empresa, sino sus activos.

Aun así, el grupo se compromete a mantener los acuerdos vigentes. “El objetivo es ir cumpliendo normalmente todos los acuerdos de entrega de animales y respetar los preacuerdos que ya estaban establecidos dentro de la industria”, explica Schaffrath.

“En la parte productiva se seguirán proveyendo cerdos a quienes trabajan con la empresa. La idea no es cortar con los clientes, sino seguir trabajando y creciendo”, agrega.

450 kilómetros de distancia

La estrategia tiene un desafío logístico. Granja El Nido está en Itapúa y el frigorífico, en Canindeyú: unos 450 kilómetros los separan.

Para acortar esa distancia, el plan apunta a fomentar entre productores interesados la construcción de unos 50 galpones de engorde de cerdos en Canindeyú, cerca de la planta.

Una planta a media marcha

El frigorífico, que pasará a llamarse Costa Food, tiene una capacidad de faena de 2.500 animales por día. Hoy trabaja por debajo del 50%, es decir, menos de 1.250 cabezas diarias. “La capacidad instalada a cubrir es importante”, resume Schaffrath.

San Bernardo sigue en pie

El proyecto en Naranjal no cambia. Los galpones de engorde y el nuevo frigorífico en Alto Paraná se mantienen dentro del plan. “Tal vez la instalación del frigorífico se empuje un año más, ya que ahora se adquirió la industria en Canindeyú, pero eso no cambia el plan base”, aclara el representante de Costa Food.

Más allá de Taiwán

Taiwán concentra el 85% de las exportaciones paraguayas de carne porcina, y la idea es seguir abasteciéndolo. Pero el grupo mira otros destinos.

Filipinas y Singapur ya están abiertos, aunque no pagan tanto como Taiwán. Argentina realiza una auditoría para habilitar su mercado, y Chile también aparece en el radar. Ambos son vecinos y ofrecen una ventaja clara en flete.

El siguiente escalón exige otra condición. “Hay otros mercados importantes que pagan mejor, pero allí necesitamos tener el estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación para poder ingresar”, advierte Schaffrath.