Complejo avícola en Caaguazú prevé recibir las primeras aves en 2027

El complejo de reproducción avícola del Grupo Pluma avanza con trabajos para desarrollar la construcción de su industria en el distrito de Yhú, departamento de Caaguazú que apunta a recibir las primeras aves en abril de 2027, según informó el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin.

Este viernes autoridades nacionales, comentaron que la iniciativa contempla una inversión anunciada de US$ 50 millones y busca desarrollar infraestructura para distintas etapas de la cadena avícola, desde la recría de aves reproductoras hasta la incubación de huevos fértiles.

Martin señaló que Paraguay buscaba atraer inversiones de este tipo desde hace más de seis años. Destacó que el proyecto permitirá fortalecer la producción local y reducir la dependencia de las importaciones.

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Datos del complejo avícola

El proyecto contempla una superficie total de 500 hectáreas, una capacidad proyectada de aproximadamente seis millones de huevos fértiles al mes y la generación de 180 empleos directos, según los datos presentados durante un encuentro entre representantes de la empresa y autoridades estatales.

De acuerdo con las especificaciones técnicas del emprendimiento, en un terreno de 300 hectáreas se prevé instalar las granjas de recría y producción de aves reproductoras. Las 200 hectáreas restantes estarán destinadas a una fábrica de alimentos balanceados y una planta de incubación.

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Capacidad de producción

El diseño contempla seis núcleos de producción, con capacidad para albergar un total de 342.000 hembras reproductoras, además de tres núcleos de recría para preparar las aves que posteriormente integrarán las granjas de producción.

La planta de incubación tendrá una capacidad inicial estimada de 4,4 millones de huevos al mes y una producción aproximada de 3,4 millones de pollitos mensuales.

Por su parte, las granjas de producción tendrían capacidad para obtener unos 60,9 millones de huevos al año, cerca de 6 millones mensuales.

Paraguay busca producir huevos fértiles y pollitos localmente

Martin comentó que Paraguay importa huevos fértiles y pollitos “de un día”, principalmente de Brasil y Argentina, para abastecer a la industria avícola nacional.

Con la instalación del complejo, estimó que el país podría alcanzar una producción local cercana al 90% de estos productos, mientras que el 10% restante continuaría dependiendo del mercado externo.

“Ahora con esto tendremos una soberanía avícola, que es lo importante”, destacó el titular de Senacsa al referirse al impacto que podría tener el emprendimiento en el abastecimiento nacional.

El funcionario aclaró que la dependencia externa continuaría en algunos segmentos, como la genética destinada a la producción de aves ponedoras. En cambio, la reproducción vinculada a la producción de pollos para carne podría desarrollarse localmente.

“Avanzar hacia el abastecimiento nacional de huevos fértiles y pollitos de un día podría aportar ventajas competitivas al sector, al reducir la dependencia de proveedores externos y favorecer los costos de producción”, precisó.

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Martin consideró, además, que el proyecto representa un respaldo a la credibilidad del servicio veterinario oficial y al estatus sanitario de Paraguay.

En ese contexto, señaló que el sector avícola se prepara para alcanzar una faena de 100 millones de aves en 2028, una proyección estimada por los propios actores de la industria.

El desafío

El presidente de Senacsa advirtió que para hacer frente al crecimiento previsto de la producción avícola será necesario ampliar los destinos de exportación, debido a que el mercado interno podría resultar insuficiente para absorber todo el volumen proyectado.

En ese sentido, mencionó las gestiones para habilitar nuevos mercados, entre ellos la Unión Europea y Chile. También señaló que llegaron los primeros contenedores de pollo paraguayo a Taiwán y que el sector aguarda la respuesta de ese mercado para evaluar nuevas oportunidades comerciales.