Soja con pasaporte: origen, producción y libre de deforestación

A fines de diciembre, las cosechadoras volverán a los lotes de soja del Este. Esta vez, junto con los granos, saldrá de cada chacra algo que Europa pide con el mismo rigor que la humedad o el peso: la prueba de dónde y cómo nació, trazabilidad productiva.

La zafra 2026/27 será la primera bajo el EUDR, la norma que la Unión Europea postergó dos veces.

“Su objetivo es que determinados productos comercializados en la Unión Europea, entre ellos la soja, los productos forestales y los bovinos comprendidos en su alcance, sean libres de deforestación, hayan sido producidos conforme a la legislación del país de origen y estén respaldados por la debida diligencia correspondiente”, explica el Ing. Agr. Carlos Picco, de Control Unión.

Responsabilidad en cadena

La obligación recae sobre el operador que introduce el producto en el mercado europeo. Debe contar con información sobre el producto, su origen, la trazabilidad de la cadena, la fecha o el período de producción y la documentación para evaluar el riesgo.

“Si el riesgo identificado no es nulo o despreciable, debe aplicar medidas de mitigación antes de comercializar el producto”, señala Picco.

En la práctica, esa exigencia viaja: del importador europeo al exportador, del exportador al acopio y del acopio al productor.

¿Está lista la cadena paraguaya?

“El grado de preparación varía según la cadena, la empresa, el destino comercial, los sistemas de información disponibles y la capacidad de vincular cada operación con su origen”, explica.

En sus evaluaciones, la empresa encuentra firmas avanzadas en geolocalización, identificación de proveedores, gestión documental, análisis de riesgo y trazabilidad. Las brechas aparecen en otro punto: la integración de datos entre productores, acopios, plantas industriales y compradores.

“El punto central no es solamente disponer de información, sino demostrar que esa información es completa, consistente, verificable y que puede mantenerse vinculada al producto a lo largo de la cadena”, sostiene Picco.

Escalas con trazabilidad

El EUDR también alcanza a la soja que se procesa o consolida en otro país antes de llegar a Europa.

“El reglamento se activa cuando un producto comprendido en su alcance es colocado en el mercado de la Unión Europea o exportado desde ella”, explica Picco. Si en el camino hubo procesamiento o consolidación en un país intermedio, el operador europeo podría requerir trazabilidad sobre todos los orígenes que integran el producto.

“Esto no significa automáticamente una restricción al comercio entre países intermedios. Sí puede traducirse en mayores requerimientos de información para los volúmenes que tengan como destino final el mercado europeo”, aclara.

Paraguay con iniciativas de sostenibilidad

El país acumula años de iniciativas de sostenibilidad, sistemas de trazabilidad y certificaciones voluntarias. Son una base valiosa, aunque no un atajo.

“Ya generan información sobre origen, proveedores, cumplimiento legal y cadena de custodia. Sin embargo, ninguna certificación debería considerarse automáticamente equivalente al cumplimiento integral del EUDR”, advierte.

La recomendación es un análisis de brechas que verifique geolocalización, fecha de corte, trazabilidad de volúmenes, evaluación de riesgo y la evidencia que pide el operador europeo. “La mejor estrategia es aprovechar lo que ya existe, evitar duplicaciones y complementar únicamente los controles que hagan falta”, resume.

El silo es un punto crítico

En el acopio se juega buena parte del cumplimiento, y no alcanza con tener silos separados.

“La empresa debe demostrar que el sistema utilizado preserva la trazabilidad y evita que un volumen declarado como elegible incorpore producto de origen desconocido o no evaluado”.

Según el modelo operativo, eso puede implicar:

- Segregación física o ventanas de recepción diferenciadas.

- Limpieza documentada de instalaciones.

- Identificación por lotes.

- Control de inventarios y conciliación de entradas, existencias y salidas.

“Cuando existe mezcla, todos los componentes relevantes del lote destinado al mercado europeo deben estar identificados y respaldados”, subraya Picco.

De obligación a diferencial

¿Costo o carta de presentación? Picco apuesta a que todo el proceso representa una carta de presentación, con una condición: “Que no se la considere únicamente como una obligación procedimental”.

“Cuando la trazabilidad permite demostrar de forma confiable el origen, el recorrido y las condiciones de producción, se convierte en una herramienta de gestión y diferenciación”, afirma.

“La ventaja no está solamente en cumplir un requisito, sino en poder responder de manera rápida, consistente y verificable cuando un mercado solicita evidencia”.

Control Unión ofrece verificación independiente, pero Picco marca el límite: la responsabilidad legal de la debida diligencia y la decisión de comercializar siguen en manos de los actores que define el reglamento.