La lluvia llegó de madrugada, intensa, sobre el predio de la ARP en Mariano Roque Alonso. Así se vivió la 6.ª edición del Mejor Tablón Nacional ASIA Technology, que convocó a unas 200 personas y cerró un año de trabajo con instituciones educativas de todo el país. Hubo competencia, reconocimiento y celebración.

Dos generaciones en la cancha

El certamen enfrentó a dos frentes: productores en representación de 11 departamentos y estudiantes de 9 escuelas agrícolas.

La experiencia de unos y el entusiasmo de los otros marcaron el ritmo de la jornada, en una final que puso a prueba el oficio de trabajar la tierra.

San Pedro, la zona a vencer

En la categoría Estudiantes, el podio quedó así:

1. Escuela Agrícola de Minga Guazú (Alto Paraná)

2. Escuela Agrícola de Villarrica (Guairá)

3. Escuela Agrícola de Capiibary (San Pedro)

4. Colegio Técnico Agromecánico Don Idilio Castiglioni (San Pedro)

Entre los productores, los mejores llegaron de:

1. San Pedro Sur

2. Guairá

3. Canindeyú

4. Alto Paraná Norte

San Pedro fue el departamento con mayor presencia en los primeros puestos: un título en Productores y dos lugares en Estudiantes.

Respaldo coreano

La delegación de la República de Corea fue uno de los sellos de esta edición. Estuvieron el embajador Hyuk-Sang Sohn; Chan Park, representante de ASIA Technology Corea; y Dongchun Kim, director de KOTRA. También acompañaron equipos de KOICA y del proyecto HORTICOM.

La Universidad Rural del Paraguay (URP): su director-decano, Pedro Galli; el vicerrector, Arnaldo Decoud; Amanda León, presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación y decana de Agronomía; y Marcos Medina, decano de Veterinaria y Zootecnia.

Un año en el territorio

Para ASIA Technology Paraguay y FISAE, la final tuvo un significado especial. Fue el cierre de un año recorriendo el país con capacitaciones, servicio técnico y acompañamiento a productores, en contacto directo con quienes trabajan la tierra cada día.

Con seis ediciones, el Mejor Tablón Nacional ASIA se consolida como un encuentro que combina competencia, formación y tecnología aplicada al campo.

La jornada terminó bajo el sol, entre aplausos a los ganadores, la alegría de haber competido después de la lluvia y la mirada puesta en el futuro del campo paraguayo.