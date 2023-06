******

Algunos legisladores no se mueven de donde están pero otros se ubicaron en el draft o popularmente conocido como la batea de ofertas.

******

Desde departamentos, camionetas, licitaciones, cargos para parientes y amigos... hay todo, tío.

******

Un joven futuro legislador intenta por todos los medios justificar su mal debut en política. Es un ejemplo camaleónico más de los tantos que ya hubo.

******

Lo peor del caso es que desde su curul intentará darnos cátedras de cómo debemos vivir.

******

El presidente electo prometió que no tocará los fondos jubilatorios del IPS. Hay que anotar y guardar muy bien este compromiso público que hizo.

******

Si el día de mañana su gobierno presenta una reforma que va contra esa bendita caja jubilatoria, ojalá que no solo Dios y la Patria sino el pueblo paraguayo le demande en los tribunales... en serio.

******

Hasta el momento ningún presidente y/o consejero de IPS fue a la cárcel. No porque no tuvieran culpabilidad sino porque las administraciones fiscales anteriores no investigaron en forma a ninguno de ellos.

******

Con Emiliano Rolón, renace esa esperanza. Si nadie va preso, seguirán desangrando al ente.

******

¿Por qué la Muni de “Nenecho” no dice quiénes están detrás de la firma Parxin? Esta empresa va a facturar en serio. Ellos sí “estarán mejor” con el gobierno de “Horror Colorado” que asume el 15 de agosto.

******

A propósito, para esta última semana de junio se anuncian más nombres para el gabinete “giratorio” de Peña. Pero todos puestos por el “Patrão”.

******

Ya arrancó el segundo set. Está ganando de nuevo el “Patrão” 1-0. El primer set concluyó 6-1 (tie break incluido) a favor de HacheCé.

******

Mucha gente no creía pero se está evidenciando que el “Patrão” volvió al poder aunque Santi vaya al Palacio. A este paso “no vamos a estar mejor”. Ojalá que la historia paraguaya no se repita.