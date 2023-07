*****

Se espera que Santiago Peña anuncie hoy un nuevo integrante de su gabinete. Se habla que uno de los próximo ministros es el senador ex-Añetete Carlos Giménez, quien iría al MAG.

El objetivo del Patrón es cumplir con Calé. Es decir, que “Calesito” ingrese al Senado. La Cámara Alta se ganará un “intelectual” de fuste, una mente “brillante”.

Y para completar, “Trato apu’a” ya designó como asesor ad honorem del Senado al jubilado Calé Galaverna. Como si su aporte haya sido “significativo” y de “gran valía” para el país.

En carpas coloradas se menciona con insistencia cuál fue el apriete del Patrón a Chase para que se pase sin sonrojarse al cartismo. ¿Será alguna desprolijidad en Essap?

Chase dijo que Marito sigue siendo su amigo y que su pase a HC es “política”. Notable.

Ovelar no convocará hoy a los líderes de bancada, porque si lo hace lo más probable es que solo convoque a KachiBachi y a Soroka, que son los únicos que formalizaron su bloque.

Trato apu’a les dará tiempo una semana para que se puedan reagrupar y definir sus bloques.

Lo que sí queda claro es que el bloque de Lilian será un ala del cartismo. No hay que olvidar que esta misma estrategia hizo su hermano cuando era diputado, armó su bloque “independiente”, pero fue funcional al gobierno de Marito.

Hay que ver si es que la bancada de Lilian convence a Cachito y Pettengill para unirse al bloque o si irán por “identidades” separadas.

Mientras, se seguirá dando tiempo para que se negocien otros cargos de mucho interés para los senadores, como las presidencias de las comisiones de Hacienda, Constitucionales y Legislación.

Ocho senadores electos para ser opositores en este periodo ya se dieron vuelta rapidísimo y votaron por el candidato cartista. Menos mal “entendieron” para qué fueron electos.

Y muchos con la excusa de que no existe mandato imperativo aprovechan para sacar ventajas y hacer sus negocio$. ¡Lamentable!

Realmente no se puede comparar los tribunales de Conducta de la ANR y del PLRA. Los colorados al menos lo usan como garrote para castigar a los que ofenden al Patrón. Pero el de los liberales directamente no sirve para nada.

Para colmo entre los miembros del tribunal está la hermana del senador “Kure Alcancía” que apoyó al cartismo.

Los azules también tienen una buena cantidad de condenados, por corrupción y narcotráfico, en sus padrones. Hacen bien en tener miedo de dejar de ser la eterna “segunda fuerza” debido al crecimiento del “antisistema” de Payo.

La tal Yamy Nal salió a defender su abstención, diciendo que no iba a apoyar a la multibancada porque no quería defender los espacios de poder.

También salió a decir que la multibancada opositora no quería apoyar la libertad de Payo y que no por eso no iba a apoyar a Nakayama.

¿Ahora qué puede decir la Yamy Nal para dividir a la oposición y privilegiar al cartismo?