Les resultó el modus operandi bien dictatorial de ahogar, atropellar, perseguir y ahora aceptan tener un ñembo diálogo.

Saltando algunas distancias, Stroessner hacía lo mismo: de tanto en tanto instalaba una especie de “primavera democrática” y luego volvía con todo con la represión, las torturas físicas y psicológicas, persecución a la sociedad civil y medios de prensa.

Pasa que algunos sufren de hipotermia política porque no pueden estar lejos del poder. Otros tienen más postura y públicamente anunciaron que no iban a ir. Yolanda Paredes fue bien directa: el que manda en el país no es Peña, sino su “Patrão”.

Ignacio Iramain obviamente no podía abrazarse con uno de los verdugos de su partido. ¿De dónde surgió la expulsión a Kattya González? Del comando político cartista. ¿Peña integra ese círculo áulico? Sí. Le echaron a la legisladora porque no son democráticos y no aceptan las críticas. Sencillo.

Si el cartismo quiere convencernos de que el país está primero, debe retirarle el respaldo político al imputado intendente cartista “Re-Necho”, al acusado Erico Galeano, al imputado Esteban Samaniego, al imputado senador Hernán Rivas, al “Osito Jodidito”, etc.

Luego deben hacer el esfuerzo de debatir proyectos que realmente interesan a la ciudadanía y no rodear de policías al Congreso para aprobar leyes como la superintendencia de jubilación.

El “Osito Jodidito” había sido que cambió de local de farra. El autodenominado “la leyenda” festejó en Fernando de la Mora, con un despliegue de seguridad que ni Kamala Harris tiene.

Pero ya recibió el regalo de la ANDE de Félix Sosa de una instalación eléctrica a bajo costo, en perjuicio de la ciudadanía: económico y moral.

En vez de perseguir a las ONG, el cartismo debería dedicarse a mejorar las escuelas, hospitales y el transporte público. Pero las necesidades del “quincho” no son las de la ciudadanía. El “Patrão” solo busca venganza. Cree que con eso “vamos a estar mejor”.