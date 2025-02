******

Los hermanos “Alcatraz” seguirán en sus cargos junto a Rachid y su director Hugo Baptista, primo de Lalo.

La destitución no depende luego de Santítere. Esos lugares están a cargo del dueño del “Quincho”.

La Fiscalía camina a pasos de tortuga y así como la Justicia están inficionadas por los protagonistas de la mafia. Con este escenario no hay diploma de grado de inversión que le pueda salvar al país.

Ahora se entiende por qué el gobierno cartista le expulsó del Paraguay a la DEA. Ñandecó para cuidar la soberanía. Nadie cree en ese discurso.

Cuentan los que saben que el “Patrão” está muy enojado porque “la chapa” se concentra en “asegurar” su futuro y mientras tanto los números de la aceptación popular están cayendo “en picada” y cada vez más se convierte en “Horror Colorado”.

Todos los grandes “eje$” de gobierno se aplazaron, salpicados por supuestos hechos irregulares. El único que funciona es “Che mansión porá”. Cuanto más falso es tu título, más grande tu construcción.

Simpático es KachiBachi. Por fin se pronunció. Pero atención a lo que dijo: Que se vayan todos menos los hermanos “Alcatraz”. Hmmmm... esto huele raro.

Leite parece ser la voz del “Patrão”. Está bajando líneas y se enfrenta incluso con Santítere. Ya lo dijo alguna vez: “Santi y sus boludeces”.

Se va Orlando Arévalo, acorralado por graves denuncias y por orden del comando cartista. Pero ojo con el que viene: Saulito.

Basta con googlear para conocer sus antecedentes. Hay que remontarse hasta el 2013, cuando era presidente de una seccional en Itauguá. La Senad persiguió a un automóvil que llevaba 230 kilos de marihuana. ¿Quién conducía? Su hermano.

Pero ahí no termina la cosa. No se le ocurrió mejor idea que ingresar a la seccional para refugiarse. ¡Cham! Evidentemente el cartismo no revisa sus fichajes.