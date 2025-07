******

Así piensa “Horror Colorado” de todos los paraguayos y desnuda para qué querían el poder: Para que ellos estén mejor, beneficiar a los amigos del poder y perseguir a los enemigos políticos.

Además, coparon todo, no solo las instituciones públicas. El corralito financiero de la Argentina es un poroto en comparación con lo que estamos viviendo.

Le obligan a “afiliarse” a la gente para ver partidos de fútbol, conciertos y ahora la Expo de Mariano Roque Alonso. Y bueno... suponemos que están arrepentidos aquellos que tenían alguna esperanza.

Sin disimulos, el cartista vestido de liberal Dionisio Amarilla intentó agradarle al “Patrão” con su muy playa exposición en la presentación del informe de la comisión “garrote”.

Como no tuvo éxito, entonces descargó su rabia contra las ONG, la prensa crítica, etc. Pero siempre queda en ridículo porque no le convence a nadie.

Ahora ya le abandonó su compinche el senador “mala leche”, quien tendrá en Washington una misión más imposible que la de Tom Cruise.

Gua’u no centrará su misión en el indulto a su “Patrão”. ¿Será cierto?

El impresentable intendente de Asunción, el imputado “Re-Necho”, se resiste a renunciar a su cargo. Dicen que no quiere dar un paso al costado porque eso implica admitir su pésima gestión y al mismo tiempo perjudicará a su medio limón.

Ojalá que con su destitución no termine la cosa.