******

La pura realidad es que su gobierno, que prometió que “vamos a estar mejor”, no pagó un solo centavo en concepto de aporte al IPS.

******

Y aquí viene la pregunta para “Pinocho” Peña: ¿Quién realmente les está mintiendo y engañando a los “abuelitos”? Una cosa es el discurso y otra es la realidad que se refleja en los medios críticos.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El último aporte fue durante el gobierno de Abdo, en pandemia, para cubrir la suspensión temporal.

******

Estos son los temas que se deben debatir fuertemente en el Congreso. Pero el cartismo y sus aliados “satélites” miran para otro lado. Pero seguro ya se acordarán de los padecimientos de la gente durante la campaña proselitista... pero solo en los discursos. Esperemos que, frente a las urnas, la gente se acuerde de la indiferencia de los políticos.

******

Cuentan los que saben que “Pinocho” Peña anda muy nervioso porque no le sale nada. Lo único “exitoso” es el paquete de negocios para sus amigos vía licitaciones, sin control de Contrataciones Públicas ni Contraloría, y demás maniobras. ¡Y buenoooo...!

******

Todos los informes serios hablan de que “Pinocho” tiene una pésima imagen interna por varios motivos: Altos precios de la canasta familiar, mala situación de la economía y decisiones políticas beneficiosas para un sector cercano al poder.

******

Salió a bravuconear el otro día con el comportamiento del mercado pero así no se soluciona el problema. El dictador venezolano Nicolás Maduro hace lo mismo y así le va. Ahora incluso EE.UU. ya lo vincula fuertemente con el narcotráfico y el terrorismo. ¡Cham!

******

Un “lindo arroyo cloacal” en varias calles de Asunción, basura acumulada, oscuridad en la vía pública y una imagen casi apocalíptica ofrece el cartista “Re-Necho” a los visitantes para los Juegos Panamericanos. ¡Qué desgracia!