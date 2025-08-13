*****

Estamos verdaderamente sobre un “polvorín”. Ojalá no se encienda la mecha porque reviviremos tristes momentos de mediados de los 90.

Por más que los “popes” defiendan y ofendan justificando esta operación, “huele a podrido” el cambio de reglamentación para favorecer al banco amigo del poder de turno.

Con qué rapidez los depósitos “viajaron” del IPS al banco amigo y sospechosamente el gobierno del abucheado Peña no aportó un solo centavo de la obligación del Estado con la previsional.

Y después quiere hacerle creer a la ciudadanía que está preocupado ñandeko por los abuelitos y la salud de la gente. Puro bla, bla, bla.

El “gobernador más joven” corriendo se fue ayer al Congreso para quedarse con la plata de Taiwán para el Teatro Municipal de Villarrica.

El cartismo le hizo “soplo” al intendente Magín Benítez Benítez simplemente porque es liberal y los cartistas se quieren lucir con la plata del país asiático. Se creen los vivos, pero se les descubre.

Y atención con este detalle: el cartismo intenta ocultar que el ahora diputado Alejandro Aguilera (ANR, HC), cuando era intendente de Villarrica (de mayo a noviembre de 2021) utilizó la donación de Taiwán para pagar salarios. De eso no habla el gobernador Cesarito Sosa, un mimado de Mburuvicha Róga, y ahora gua’u está indignado por la falta de rendición de cuentas del intendente liberal.

Se volvió a caer ayer el ascensor de Diputados y en esta oportunidad quedó atrapado el legislador colorado Dani Centurión. Hay mucho interés de “KachiBachi” en este tema.

Si no fuera porque el caso saltó a la luz pública, un exviceministro de Trabajo del gobierno anterior iba a ir a prisión por defender su propiedad.

El exfuncionario abdista estuvo detenido varias horas. Si se quedaba preso, se declaraba Far West.