¡Qué piel fina tiene “Pinocho”! Con razón que cuando le hacen preguntas difíciles se va todito.

Por lo visto sigue pirevai porque se le publicaron su mansión en San Ber, sus viajes en helicóptero del Estado para ir a “descansar”, sus acciones en ueno holding y el meteórico crecimiento del banco “amigo”.

¡Qué daño le está haciendo al país este chico, respaldado por “Horror Colorado”! y varios troll$. Viaja al exterior de paseo con la excusa de traer gua’u inversiones y ni siquiera cuida a los que ofrecen puestos laborales en el país. Es más, trata de “domesticarlos políticamente” a empresarios y gremios con aprietes.

Y hablando de “garrote”, la comisión cartista que preside “el escombro” Dionisio Amarilla (líberocartista) anuncia que incluirá el caso Biggie para sumar respaldo político a la sanción. Y como no disimulan, hoy ya irán al Congreso la ministra de Sedeco, Sara Irún, y el titular interino de Dinavisa, Jorge Ilou. Y así nos va.

Si hay coordinación, que no se note.

Cuentan los que saben que se está “quemando el rancho” en un importante sector de poder. ¿Qué estará pasando? Ya lo contaremos.

El cuento del gobierno cartista de “Pinocho” es que está gua’u muy preocupado por la salud de la gente. Ojalá sea cierto, pero los hechos le desmienten. ¿Por qué entonces en los hospitales no hay medicamentos ni atención decente para la ciudadanía? ¿No les importa?

Mañana se cumplen dos años de pobre gestión de “Pinocho” Peña. La salud pública y la educación no mejoraron, la inseguridad campea, el transporte público agoniza, la seguridad jurídica se está “dinamitando”, etc.

Los únicos que festejan estos dos eternos años son los “amigos” beneficiados con millonarias licitaciones tipo Hambre Cero, con colocaciones de dinero de IPS, nepobabies, cuates en las binacionales, hurreros con cargazos, troles con salariazos, etc.