*****

Su error es gravísimo: atenta contra el clima de inversiones en el país, genera pérdidas económicas a los comercios y trabajadores.

*****

Pero como fue una orden de “Pinocho” Peña, la Irún seguirá en el cargo. En cualquier país serio, ya tendría que estar destituida y el Gobierno con pedidos de disculpas al sector privado con tamaño daño. Pero esas cosas no ocurren aquí ni por si acaso en el Paraguay de “vamos a estar mejor”.

*****

Al contrario, “Pinocho” amenaza apuntando con el dedo incluso a medios de comunicación y empresarios críticos a su gestión. Igualito que Nicolás Maduro.

*****

Una tremenda cachetada recibió el gobierno de “Pinocho” Peña de parte del Departamento de Estado de EE.UU. con el informe de DD.HH. Palabras más palabras menos, EE.UU. dice: En Paraguay no están nada mejor; al contrario, la situación de los derechos humanos “no mejoró significativamente”.

*****

Y como en Venezuela y en Cuba, el documento de Washington señala que en Paraguay hay persecución a la prensa, a la sociedad civil, a las ONG, etc. Sin embargo, el gobierno aquí se jacta del grado de inversión aspirando que vengan capitales extranjeros al mismo tiempo que le aplican “garrote” a las firmas paraguayas que dan trabajo.

*****

El círculo áulico, el banco amigo, los cuates del poder, nepobabies, ganadores de licitaciones millonarias sin control festejan hoy dos años de “Pinocho” en el poder. Lástima que la democracia y ciudadanía no pueden ni tienen para brindar.

*****

Rápidamente llegó al Ejecutivo el informe final de la gestión de la Municipalidad de Ciudad del Este y ya se remitió a Diputados. La próxima semana ya sería destituido el intendente Miguel Prieto (Yo Creo) como marca la “hoja de ruta” del “quincho”.

*****

¿Qué pasará con el cartista “Re-necho? Tardarán un poco para presentar al Ejecutivo, a fin de que se decida y renuncie. Así dicen.

*****

En breve seremos Guantánamo, coming soon.