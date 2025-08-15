Ñe'ẽmbeweb

La titular de Sedeco, Sara Irún, “contaminó” aún más el poluido clima de inversiones en el Paraguay de “Horror Colorado” al confesar que “malinterpretó” ndajeko la resolución de cerrar los Biggie.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 01:00
Su error es gravísimo: atenta contra el clima de inversiones en el país, genera pérdidas económicas a los comercios y trabajadores.

Pero como fue una orden de “Pinocho” Peña, la Irún seguirá en el cargo. En cualquier país serio, ya tendría que estar destituida y el Gobierno con pedidos de disculpas al sector privado con tamaño daño. Pero esas cosas no ocurren aquí ni por si acaso en el Paraguay de “vamos a estar mejor”.

Al contrario, “Pinocho” amenaza apuntando con el dedo incluso a medios de comunicación y empresarios críticos a su gestión. Igualito que Nicolás Maduro.

Una tremenda cachetada recibió el gobierno de “Pinocho” Peña de parte del Departamento de Estado de EE.UU. con el informe de DD.HH. Palabras más palabras menos, EE.UU. dice: En Paraguay no están nada mejor; al contrario, la situación de los derechos humanos “no mejoró significativamente”.

Y como en Venezuela y en Cuba, el documento de Washington señala que en Paraguay hay persecución a la prensa, a la sociedad civil, a las ONG, etc. Sin embargo, el gobierno aquí se jacta del grado de inversión aspirando que vengan capitales extranjeros al mismo tiempo que le aplican “garrote” a las firmas paraguayas que dan trabajo.

El círculo áulico, el banco amigo, los cuates del poder, nepobabies, ganadores de licitaciones millonarias sin control festejan hoy dos años de “Pinocho” en el poder. Lástima que la democracia y ciudadanía no pueden ni tienen para brindar.

Rápidamente llegó al Ejecutivo el informe final de la gestión de la Municipalidad de Ciudad del Este y ya se remitió a Diputados. La próxima semana ya sería destituido el intendente Miguel Prieto (Yo Creo) como marca la “hoja de ruta” del “quincho”.

¿Qué pasará con el cartista “Re-necho? Tardarán un poco para presentar al Ejecutivo, a fin de que se decida y renuncie. Así dicen.

En breve seremos Guantánamo, coming soon.

