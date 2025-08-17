*****

Ese es el Paraguay del gobierno cartista. Y después nos quieren convencer de que ya “estamos mejor”.

*****

En coincidencia con el segundo año de mandato, “Pinocho” Peña y su “Patrao” están ejecutando ahora el siguiente capítulo de su “programa de gobierno” de tinte dictatorial: clausurar comercios de los enemigos políticos.

*****

Le alcanzó también al diputado de Alto Paraná, Dr. Guillermo Rodríguez (Yo Creo). El legislador, que pertenece al movimiento del intendente Miguel Prieto, es dueño de un sanatorio privado en Ciudad del Este y la Superintendencia de Salud le cerró.

*****

Si esto no es terrorismo de Estado, ¿el terrorismo de Estado dónde está?

*****

Con estas prácticas “garrotes” buscan doblegar a los opositores y luego apuntan al “corazón económico” de sus empresas para debilitarlos.

*****

En el entorno de “Pinocho” Peña o “en el quincho” probablemente esté Nicolás Maduro o algún asesor del dictador caribeño. Vamos camino a eso.

*****

El gobierno cartista intenta también instalar que las relaciones con Washington están en su “mejor momento”. Eso se llama mitomanía.

*****

Lo bueno es que el Departamento de Estado de EE.UU. puso las cosas en su lugar con el reciente informe de DD.HH.

*****

Le dieron con un “caño” a “Pinocho” Peña y a los cartistas. El informe pintó el verdadero paisaje del Paraguay: un país donde se le persigue a la prensa, a las ONG, a la sociedad civil, y que no tuvo “significativos” avances en materia de derechos humanos.

*****

Y hablando de “significativos”, sigue vivito y coleando Jorge Bogarín Alfonso, con apoyo del “Patrao”. Ni a las facultades dejan en paz.

*****

Como en las dictaduras, quieren controlar todo, hasta el pensamiento de los estudiantes. Imagínense que a balazos dirimieron sus diferencias en las elecciones para representante no docente de la facultad de derecho.