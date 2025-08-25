*****

Suponemos que el Ministerio Público ya está formando fila para pedir la copia de los frondosos biblioratos. Que no nos salgan con el cuento de que por orden de llegada se analizan los expedientes o que ni “Mandrake” va a resolver el problemón dejado en la comuna capitalina.

*****

¿Qué dirá ahora “Gargamel” sobre la pésima gestión de su correligionario Nenecho? Cuando se analizó el informe sobre Prieto, se presentó como un “mosquetero” contra la corrupción. Si lee el documento sobre Asunción, le va a dar un infarto.

*****

Hasta ahora los aborígenes le están esperando para que pase por la Tesorería.

*****

Los cartistas no quieren soltar “la mamadera” de la Muni de Asunción. Su primera misión será intentar tapar “los cráteres” que dejó su correligionario Nenecho y luego seguir con lo de siempre: proteger y llenar de cuates la administración pública para garantizar los votos que les permitan seguir en el poder. Total, que la ciudadanía ¡¡espere!!

*****

Se comenta que los colorados disidentes dijeron que si Grau era colorado iban a ungirlo como intendente en medio de aplausos y zapateos, pero como no tiene el pañuelo, los ediles prefieren dar la espalda a los contribuyentes y sellar el pacto de impunidad.

*****

En Ciudad del Este, el clan ZI está con todo para recuperar la Municipalidad. De la mano del cartismo, “resucitaron” con un alto cargo en Itaipú, una banca en el Senado y otra en Diputados con la “cheesecake” Rocío.

*****

En los pasillos se comenta que el oficialismo tras sacar a Prieto, y sellar “Concordia”, Vaesken reeditó viejas prácticas y promete distribuir cupos en la Municipalidad a los seccionaleros si gana en CDE.

*****

Cuentan los que saben que están hartos los esteños de este clan y del manejo desprolijo de los fondos. Esperemos que los ciudadanos expresen su rabia de vuelta en las urnas y no les permita volver.

*****

Otro clan cartista que está generando estragos es el “clan Adorno” en el Chaco, el intendente condenado de Casado sigue violando sus restricciones judiciales, pero se dice que su hermano diputado presiona para que los jueces no lo manden a prisión. ¡Lamentable!