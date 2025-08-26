*****

El gobierno de “Horror Colorado”, que se jacta de transparente gua’u, oculta de la ciudadanía los macabros números de la administración cartista. El eslogan marketinero: “Asunción en orden” fue un verdadero fracaso. Seguro que el ideólogo fue el mismo que el de la célebre frase: “Vamos a estar mejor”.

Un gobierno que se precia de hacer cosas “históricas” debería poner a conocimiento público qué se hizo del dinero de los contribuyentes de Asunción. Si no lo divulga, es porque se lo sigue protegiendo.

“Re-Necho” afirmó que no recibió ni un guaraní de coima. Y... si él lo dijo... Lástima que no le hicieron más preguntas sobre el tema.

La Fiscalía de Emily está calladiiita. Suponemos que ya tiene los informes. Si el de Prieto es grave, según el interventor Ramón Ramírez, el de “Re-Necho” es para Alcatraz sin escala.

Pero ojo que los intendentes no caminan solo. Hay más gente implicada. Esperemos que la investigación fiscal incluya también a los responsables, como el bandoneonista que canta vallenato y en sus ratos libres enseña cómo mezclar detergentes.

¡Eureka! Encontraron jacuzzi en una especie de penthouse en la Penitenciaría de Emboscada. ¿Gua’u no se dieron cuenta cuando estaban metiendo un jacuzzi al penal? Si era un aparato celular, vaya y pase. Pero un jacuzzi, cuadros, muebles, etc... por favooor...

Este es el vieeejo negocio de los muchachos del penal. Sale a la luz cuando alguien no recibió su parte y ahí comienza el show de los descubrimientos y los discursos a favor de la justicia y la igualdad para todos.

Lo mismo ocurrió en el 2016 con Pavão en Tacumbú, durante el gobierno del “Patrão”. Ahora se repite, reflotaron la misma historia.

¡Qué ofendidos deben sentirse los habitantes de Ciudad del Este cuando un candidato promete 1.500 cargos para seccionaleros! Pero ahí no termina la cosa. También ofrecen pista libre a las “paseras” para hacer contrabando. ¿Qué dirá la DNIT?