******

Por lo visto iba muy bien la licitación. Si “Horror Colorado” se opuso a la adquisición de máquinas, es porque la transparencia estaba asegurada.

******

Ahora con el alquiler de las máquinas de votación, se pone en riesgo el proceso democrático paraguayo porque no se garantiza el voto.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cartismo vino para quedarse y todo lo que ponga en peligro su continuidad es “borrado” del mapa. Llámese proyecto, organización o político.

******

Ahora el TSJE dice que su decisión se basó en Contrataciones Públicas, dirigida por Agustín Encina, muy ligado a los bonos de “Re-necho”.

******

Cuando “Pinocho” Peña termine su “tour”, tal vez tenga tiempo para ocuparse también de la salud pública, la educación, la inseguridad, el desempleo y otros graves problemas del país.

******

El senador colorado cartista y protegido de “La Madrina del Norte”, Alfonso Noria, atropelló dos poderes del Estado: Ejecutivo y Judicial. Si esto no es tráfico de influencias, el tráfico donde está.

******

Ningún colorado ni sus aliados (falsos opositores) siquiera insinuaron un pedido de pérdida de investidura. La explicación es sencilla: es el protegido directo del “Patrão” y de “La Madrina”.

******

Si era un opositor en serio, este fin de semana ya iban a armar una sesión extra para rajarlo.

*****

El intendente luqueño, Carlos Echeverría (ANR, HC), prefirió estar al lado del cuestionado proyecto de “Pinocho” Peña y no de sus conciudadanos. ¡Qué bien! Por alguna razón muy poderosa será.