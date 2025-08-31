*****

Comenzaron “descabezando” al dirigente colorado Gerardo Soria, luego a la senadora Kattya González y le siguió el intendente Miguel Prieto. Amenazaron a Celeste Amarilla, Miguel Martínez, Raúl Benítez, Yolanda Paredes y otros.

*****

Quienes no sufren peligro son los liberocartistas Dionisio Amarilla y Noelia Cabrera; los ahora cartistas Norma Aquino, “Chaqueñito”, Zenaida Delgado y el impresentable de Jatar Fernández. A menos que quieran volver a ser opositores.

*****

Y de los cartistas, ni hablemos. Tienen carta libre para hacer lo que quieren, porque son “los que mandan” en el Paraguay... por ahora. O si no, que lo diga Alfonso Noria, el nuevito senador que se pegó el lujo de mandarle al quinto infierno al titular de la DNIT y hasta desafió a “Pinocho” Peña. Pero, se va a salvar.

*****

Si Noria sigue en su banca, quiere decir que el peso político de “Pinocho” es de apenas una onza.

*****

Y lo peor: que Canindeyú es una especie de “Principado” dentro de la República del Paraguay.

*****

El lanzamiento de la candidatura de Dani Mujica (Yo Creo) para la intendencia de Ciudad de Este y el poder de convocatoria de la oposición que se vio el viernes puso muy nervioso al “Patrao”.

*****

Por lo visto, no les gusta la democracia y quieren que todos nos alineemos como velas detrás de “Horror Colorado”. Ayer le retaron al PLRA porque se sumaron al equipo de Miguel Prieto (Yo Creo).

*****

“Horror Colorado” quiere que el PLRA se arrodille como el “ario” y sus tres “próceres”. O lo peor: que algunos crucen el “Rubicón” con el pañuelo al cuello como lo hizo “Pinocho”.

*****

¿Qué clase de máquinas de votación alquilarán? Lo más probable es que la firma del amigo del poder será contratada. Si llega a ocurrir eso, desde “el quincho” manejarán a su antojo los votos de los electores. Si no se respeta la voluntad popular, entonces no hay democracia. Así de simple.