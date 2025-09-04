******

El “Patrão” y “Horror Colorado” ya están oliendo el desbande que se viene en el 2026 cuando se inicie la campaña electoral para las municipales.

A esto se suma que la gestión de “Pinocho” Peña deja mucho que desear. Con eventos deportivos nomás no vamos a sacar al país del pozo mientras los amigos del poder acaparan los negocios al tiempo que reina la inseguridad, la salud y la educación están cada vez peor y los precios de la canasta familiar trepan hasta las nubes.

No solo las entradas para la gente, ni los molinetes se salvan del copamiento. Y bueno.

A este paso llegaremos arrastrados al 2028. En algo estarán pensando para ponerle a “KachiBachi” en la línea de sucesión presidencial. ¡Socorro!

No olvidemos que un tal González Macchi fue ubicado estratégicamente en ese puesto. El resto de la historia ya lo sabemos todo... lamentablemente.

La desbandada en el Senado comenzó realmente ayer. “Cachito” se rebeló y fue el único colorado que le rechazó a “KachiBachi”. Pettengill decidió abstenerse mientras que Derlis Maidana se ausentó.

Una vez más Derlis fue desairado y se quedará con las ganas de presidir el Senado en este periodo a menos que ocurra algo que siempre puede ocurrir: Aplicar la famosa “Ley 23”.

No solo “KachiBachi” fue el ganador ayer sino también Alfonso Noria, quien fue perdonado tras su deliberado tráfico de influencias. ¡Viva el Paraguay!