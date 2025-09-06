Ñe'ẽmbeweb

La afición paraguaya sigue disfrutando la clasificación de la Albirró al Mundial 2026, pero hay alguien que parece que no podrá ir.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 01:00
*****

Veremos si su “apóstol” en el DC logra su misión de obtener un permiso o perdón especial. Es más fácil que mejore la salud pública en nuestro país.

*****

En las redes sociales la ciudadanía entró a formar fila para repudiar a los “hurreros” de “Horror Colorado” que intentaron mandarse la parte por la clasificación de la Albirroja.

*****

Como tienen pocos logros gubernamentales, entonces se quieren colgar de cualquier cosa para decir que son “exitosos”.

*****

Lo único que falta es que digan que gracias al ñembo comando colorado se logró la clasificación.

*****

Tras el partido, el jueves a la noche en la pantalla del estadio pusieron que gracias a Santiago Peña ayer fue feriado. ¡Socorro! Tampoco cayó bien en la gente que “Pinocho” Peña haga de “figuretti”.

*****

Están saltando algunos entretelones de la reelección de “KachiBachi” como titular del Congreso. Tal como se sospechó, hubo una suerte de resistencia sobre su candidatura.

*****

Como no le cerraban los números con comodidad, entonces “Horror Colorado” recurrió a un apriete a un intendente liberal, ligado al Nuevo Liberalismo, para ganar unos cuantos votos.

*****

Finalmente consiguió seis votos azules y “mágicamente” desapareció del sistema la resolución. Si esto no es “sicariato político”, ¿entonces qué es?

*****

Cuentan los que saben que se viene un segundo round de persecución cartista contra intendentes opositores. El plan A era destituir a Prieto para truncarle su candidatura presidencial para 2028.

*****

En el “quincho” están desempolvando el manual stronista, por lo que vemos. El diputado Rodrigo Gamarra intenta hacerse del Montanaro. Anunció que perseguirá a todos los que le critican. ¡Qué democrático es este chico!

*****

Lizarella anuncia querella contra un diputado opositor porque le pidió que públicamente explique de dónde sacó la plata para financiar su campaña.

