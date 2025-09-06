*****

Veremos si su “apóstol” en el DC logra su misión de obtener un permiso o perdón especial. Es más fácil que mejore la salud pública en nuestro país.

*****

En las redes sociales la ciudadanía entró a formar fila para repudiar a los “hurreros” de “Horror Colorado” que intentaron mandarse la parte por la clasificación de la Albirroja.

*****

Como tienen pocos logros gubernamentales, entonces se quieren colgar de cualquier cosa para decir que son “exitosos”.

*****

Lo único que falta es que digan que gracias al ñembo comando colorado se logró la clasificación.

*****

Tras el partido, el jueves a la noche en la pantalla del estadio pusieron que gracias a Santiago Peña ayer fue feriado. ¡Socorro! Tampoco cayó bien en la gente que “Pinocho” Peña haga de “figuretti”.

*****

Están saltando algunos entretelones de la reelección de “KachiBachi” como titular del Congreso. Tal como se sospechó, hubo una suerte de resistencia sobre su candidatura.

*****

Como no le cerraban los números con comodidad, entonces “Horror Colorado” recurrió a un apriete a un intendente liberal, ligado al Nuevo Liberalismo, para ganar unos cuantos votos.

*****

Finalmente consiguió seis votos azules y “mágicamente” desapareció del sistema la resolución. Si esto no es “sicariato político”, ¿entonces qué es?

*****

Cuentan los que saben que se viene un segundo round de persecución cartista contra intendentes opositores. El plan A era destituir a Prieto para truncarle su candidatura presidencial para 2028.

*****

En el “quincho” están desempolvando el manual stronista, por lo que vemos. El diputado Rodrigo Gamarra intenta hacerse del Montanaro. Anunció que perseguirá a todos los que le critican. ¡Qué democrático es este chico!

*****

Lizarella anuncia querella contra un diputado opositor porque le pidió que públicamente explique de dónde sacó la plata para financiar su campaña.