Conste que durante su campaña electoral prometía “Asunción en orden”, con el fuerte respaldo del Partido Colorado y la mayoría de los electores capitalinos creyeron las promesas.

El cartismo apoyó electoralmente y protegió hasta donde pudo a los “aparatos” Hugo Javier y “Re-Necho”. Ambos se convirtieron en algo parecido a una tragedia para el departamento Central y Asunción, respectivamente.

“Horror Colorado” intenta, sin éxito, tratar de tapar estos “agujerazos” con la clasificación al Mundial 2026, con feriados y otros “históricos momentos”.

El gobierno de “Pinocho” Peña intentó presentar como que se logró un “buen impacto económico” con el feriado del viernes último. En realidad, los gremios y trabajadores cuentapropistas –como la sacrificada gente que se dedica a vender alimentos– cuestionaron duramente la improvisada decisión.

Hasta la noche del jueves la ciudadanía seguía con la incertidumbre, esencia que transmite el gobierno de “Vamos a estar mejor”. Por eso no vienen las inversiones y recurre a toda clase de “fuegos artificiales”.

El cartismo está repartiendo carguitos políticos a sus legisladores para evitar el desbande. A “la herida” Lizarella le pusieron como secretaria parlamentaria y a “KachiBachi” le buscaron votos con apriete incluido a los liberales para que se “eternice” hasta el 30 de junio de 2028.

Latorre está sacando pecho porque “ubicó” a un intendente de Asunción, Luis Bello, quien es de su equipo. Este chico aprobaba los balances de “Re-Necho” y ahora se presenta como la solución.

El titular de Diputados es uno de los peores de todos los tiempos porque no tiene la capacidad de frenar y castigar las inconductas de sus correligionarios. Cada semana es un despiole esa cámara y como remedio declaran cuarto intermedio.

Los impresentables como Esteban Samaniego (imputado), Yamil Esgaib y el “Oso barrabrava” gritan, insultan y amenazan ante la mirada cómplice de Latorre, quien aspira a ser vicepresidente de la República.