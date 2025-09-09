******

Es capaz de vestirse de Guasón o cualquier otro personaje icónico, con tal de agradarle a Washington DC porque el primer y casi único objetivo de su misión es levantarle las duras sanciones contra el “Patrão”.

******

El “embajador del Patrão” lanzó gua’u la información de que se reunió con Trump. En realidad, varios diplomáticos presentaron sus cartas credenciales y solo posaron para la foto.

******

El Partido Colorado ya encontró un cantante para este jueves: el fiscal de Santa Rosa de Aguaray, Juan Daniel Benítez. El día de la Amistad ya estuvo practicando en una actuación en vivo con la intendenta chururú.

******

Salvo que la Fiscalía de Emily le raje de un plumazo, cosa que no va a ocurrir.

******

Veremos qué dice el Jurado. Este fiscal ya no puede seguir formando parte del Ministerio Público porque la imparcialidad que debería resguardar se fue al tacho.

******

Pero no sería nada raro que continúe porque está protegido por el partido de gobierno.

******

Lo mismo ocurre con el senador colorado cartista Hernán David Rivas, quien sin ser abogado –según la Fiscalía– fue elegido por orden del “quincho” como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, asumió incluso la presidencia de dicho órgano extrapoder. O sea, fue juez de jueces sin tener la matrícula legal. Esto resulta criminal.

******

La Corte ni siquiera le molesta a este legislador porque es colorado y cartista, que no es poca cosa en estos tiempos de “Horror Colorado”.

******

Otro “prócer” de “Horror Colorado” que se pasa más tiempo en los tribunales que en su banca es el senador colorado cartista Erico Galeano (acusado). Nos quieren convencer de que ya cambió de abogado.