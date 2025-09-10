******

Se lanzaron contra la Unión Europea y finalmente firmaron el acuerdo para la educación sin ninguna modificación. ¡Pura pirotecnia electoral!

******

En campaña cuestionaron duramente a EE.UU. por las sanciones que recibió su “Patrão” y ahora hasta aplauden el uso del kepis de la campaña de Trump. Es más, los perifoneros calificaban de cipayos a todos los que no se alineaban a “Horror Colorado”. ¡Oh my god!

******

O sea, hay buenas y malas ONG; hay cipayos malos y cipayos buenos, hay globalistas malos y globalistas buenos. Parece que Hernán Rivas les hace el libreto.

******

Con el gobierno de “Pinocho” Peña la alta diplomacia se rebajó tanto, a tal punto que van con chismes a la Casa Blanca con tal de ganarse la simpatía de Washington, DC. El objetivo final realmente es levantarle las sanciones al “Patrão” a cualquier precio.

******

Pero imagínense qué se fue a decir el embajador “mala leche”: Que los chinos financiarán la campaña política de la oposición y hasta incluso de la ANR. ¿Por qué no le dijo que los chinos en tiempo presente están haciendo negocios con el Gobierno de “vamos a estar mejor” con el tema de los pupitres, por ejemplo?

******

Eso de que van a venir, es puro cuento. Con “Horror Colorado” ya están presentes y en los discursos le apoyan a Taiwán para agradarle a EE.UU. Fuerza na perifoneros. No repitan libretos mau.

******

Los cartistas que a boca llena hablan de transparencia, bla, bla, bla ayer levantaron la sesión de Diputados para no tratar el proyecto de ley de datos personales y le salvaron de nuevo al papá del acusado senador Hernán David Rivas.

******

Un par de semanas atrás estaban apuradísimos para rajarle al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo). Esa urgencia ya se terminó.

******

La pregunta del millón: ¿Tiene o no título de abogado el acusado senador Hernán Rivas?