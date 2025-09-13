Caída de unos US$ 120 millones en las transferencias de entidades binacionales

Dentro de este total, los royalties de Itaipú aportaron US$ 169,8 millones, cifra que se redujo un 5,6% frente a los US$ 180 millones registrados un año antes. En cuanto a la Compensación por cesión de energía, los recursos transferidos sumaron US$ 122,6 millones, reflejando un descenso del 19,4% respecto a los US$ 152,1 millones de 2024. Por su parte, los royalties de Yacyretá experimentaron la mayor contracción: apenas US$ 32,7 millones en 2025 frente a US$ 112 millones el año pasado, lo que significó una caída del 70,8%.

El impacto de estas reducciones es considerable, dado que los recursos binacionales constituyen una fuente clave de financiamiento para la Administración Central, los gobiernos locales y programas sociales.

Distribución de los recursos

En cuanto a la distribución interna de los royalties, los datos oficiales revelan que en los primeros ocho meses del año se transfirieron US$ 202,5 millones, provenientes en su mayoría de Itaipú, con US$ 169,8 millones, y de Yacyretá, con US$ 32,7 millones. Estos fondos, por disposición legal, se dividen en partes iguales entre la Administración Central y las gobernaciones y municipios. De este modo, cada sector recibió US$ 101,2 millones en el período analizado.

Mes a mes, se observan variaciones importantes en los montos enviados desde Itaipú. En enero, las transferencias alcanzaron US$ 22,8 millones, mientras que en agosto se redujeron a US$ 19,6 millones. En el caso de Yacyretá, los desembolsos fueron intermitentes, con picos como en febrero (US$ 23,6 millones) y julio (US$ 4,4 millones), y ausencia de transferencias en otros meses como enero, mayo y agosto.

En cuanto a los recursos correspondientes a la Compensación por cesión de energía, también presentan un esquema de distribución definido. En agosto de 2025 se transfirieron US$ 12,6 millones, de los cuales US$ 10,09 millones fueron destinados al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) y US$ 2,52 millones a los gobiernos municipales. En el acumulado de enero a agosto, las transferencias sumaron US$ 122,6 millones, con una asignación de US$ 98,1 millones al FONAE y US$ 24,5 millones a las municipalidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reducción en las transferencias de entidades binacionales representa un desafío para las finanzas públicas en 2025. El descenso de más del 70% en los recursos provenientes de Yacyretá, junto con la contracción de la Compensación por cesión de energía y los menores royalties de Itaipú, obliga a replantear el manejo de los fondos destinados tanto a infraestructura como a programas sociales.

En efecto, los gobiernos locales y la Administración Central deberán ajustar sus prioridades ante un escenario de ingresos más restringidos.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.