En la supuesta conversación, estos últimos legisladores descargan su rabia porque aparentemente habrá una “repartija” de guita con la donación de Taiwán de US$ 8 millones para el Congreso.

Pero ahí no termina la cosa. Se escucha en el audio que los “cuates” tocarán el dinero y se cita a “Beto” Ovelar, Bachi, Nano y Lizarella. ¡Cham...!

Más adelante hablan de “pecheos” de cargos en Itaipú, alquiler de autos y mencionan a Javier y “Lucho” Zacarías y Pedro Alliana.

Obviamente los afectados negaron sus voces, las conversaciones y los hechos.

No obstante, Yamy Nal y Chaqueñito fueron convocados para el lunes por Bachi, luego de la reunión de Mesa Directiva del Senado, donde recibirán un shampoo con acondicionador incluido.

Cuentan los que saben que ambos serán salvados porque si son rajados, deben asumir los suplentes de Cruzada Nacional. De esta manera, la bancada cartista perderá dos votos, que pueden ser decisivos a la hora de la verdad. Así dicen.

Simpático es este exintendente cartista “Re-Necho”. Por poco no se declaró insolvente. Cuesta creer los números que dibujó en su DD.JJ. si miramos la acusación que presentó la Fiscalía.

Debe responder dónde están los G. 512.000 millones de los bonos para obras.

Funcionarios del INTN denuncian que hay un grupo de privilegiados que se embolsan buenos viáticos mientras en otras instituciones del Estado están amenazando con ir a una huelga por falta de actualización salarial.

Ayer fue el día del perdón de “Pinocho” Peña. Por poco no le beatificó a su compañero de movimiento, el acusado senador “Petrocelli” Rivas.

Sobre los audios no puede decir nada y recurre al viejo truco de pedir que se aclare todo.