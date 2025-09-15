*****

¿Qué sector ganará o perderá esta “velada”? Luego de un “shampoo jefe”, “los cuates” (KachiBachi, Trato Apu’a, Lizarella y Nano) perderán la batalla porque Yamy Nal amenazó con “cantar” y no precisamente la polca Colorado, como ocurrió alguna vez.

*****

La bancada “Tañarandy” le tiene un terror a lo que pueda contar. ¿Qué tanto sabe Yamy Nal de los cartistas, a tal punto que “los cuates” se tendrán que tragar un estanque lleno de sapos.

*****

Su chantaje hoy tendrá efecto positivo. El “Patrão” dio la orden para que se les mantenga en su bancas porque no pueden pegarse el lujo de perder tres votos: Yamy Nal, Chaqueñito y Zenaida Delgado, tres ex-Cruzada Nacional que fueron “adoptados” por “Horror Colorado, con entrega de pin incluido.

*****

El único que perdió su banca por hablar de más fue el diputado Charlie Portillo (PLRA). Pero ojo: se refirió de mala manera a Pedro Alliana. Y este obviamente no le perdonó.

*****

En estos audios filtrados, Yamy Nal habló muy bien del pilarense, pero lanzó “pestes” contra “los cuates” de “Horror Colorado”.

*****

La narrativa cartista, redactada tal vez por “Petrocelli” Rivas, insiste contra los “globalistas”. Pero hoy tranquilamente aplaudirán y se sentarán con los globalistas conservadores.

*****

Los agentes conservadores (ergo: empleados del Foro Madrid o de la Acción Conservadora) están de fiesta hoy en Asunción, fogoneados fuertemente por el “Patrão”, con el respaldo público de sus perifoneros.

*****

Hasta el embajador “mala leche” dejó su quepis y se encuentra en el país para asistir a este evento político. El canciller Ramírez no tendrá la fuerza moral para “estirarle la oreja” porque el ministro también estará presente.

*****

De esta manera, el gobierno de “Pinocho” Peña intenta buscar algún respaldo internacional, luego de las duras sanciones que le aplicó EE.UU. al “Patrão”.

*****

Ahora la política exterior trabaja primordialmente para la recuperación de la visa. ¿Logrará?

*****

Otro vocero del “quincho”, alias Yryvu, acaba de lanzar una teoría revolucionaria: las personas desconocidas en la sociedad no pueden tener razón.

*****

Probablemente también “Petrocelli” Rivas le pasó un ensayo para que repita este pensamiento en su playo intento de defenderle a su cuate de bancada.

*****

Hay que mirar nada más qué pasó con una auditoría en una binacional allá por agosto de 2014.

*****

El senador Retamozo es el nuevo fichaje de “Toro”. Por lo visto, se enojó con “Horror Colorado” porque le sacaron de la mesa directiva y tomó sus cosas y se puso a navegar por el Rubicón.

*****

El cuates de “Pinocho” se están frotando las manos de vuelta con la nueva licitación para el alquiler de las máquinas de votación para las municipales de 2026.

*****

Estamos hablando de US$ 30 millones. Hay una abogada, que representa a una firma coreana, que tiene buenos contactos con los de arriba.

*****

La homilía de Caacupé de ayer fue directo al corazón del gobierno de “Vamos a estar mejor”. Con razón que desde temprano comenzaron a saltar los trolls. Con seguridad continúa esta mañana desde bien temprano hasta la noche, probablemente.