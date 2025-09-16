*****

Luego de horas y horas de reunión, resolvieron echarle de la bancada. ¡Gran cosa! ¿Por qué dilatan tanto? A Kattya la rajaron de un plumazo en pleno receso parlamentario. Por lo visto, “el quincho” o el comando aún no tomó ninguna decisión.

La Yamy tiene un importante “prontuario” de los “cuates”, como les denominó a Bachi, Beto, Lizarella, Nano y otros. Les tiembla el pulso.

Yamy Nal le tiró un “bombazo” a Lizarella y hasta insinuó que está en la “repartija” de la donación de Taiwán. Aquí viene la pregunta: ¿Lizarella ya le envió una escribana a la Yamy así como hizo con el diputado opositor Raúl Benítez? Parece que no.

La bancada cartista anuncia con bombos y platillos que recién hoy tomarán una decisión importante. Todo parece indicar que habrá reculada.

Mientras “Pinocho” Peña está detrás de la reunión de la Acción Conservadora, una onda Foro de Madrid, cerca de 200.000 jóvenes de entre 15 y 29 años deambulan sin trabajo ni estudios.

Obviamente, los “nepobabies” no forman parte de esta franja poblacional porque les tienen a sus papis y mamis con alto poder político. Ellos son los únicos que “ya están mejor”. El resto de la población, como siempre peor, comiendo hule.

Cuentan los que saben que en el Ejército Paraguayo obligan a los oficiales a comprar entradas para el debut en sociedad organizado por el Centro Militar. La suma que hay que “gatillar” es de G. 300.000 cada uno. A algunos se les encienden los ojos del equino porque tienen otras necesidades más urgentes como pan, leche, etc.