El film se refiere al ‘caso Watergate’, que provocó la dimisión del presidente de EE.UU. Richard Nixon.

En Paraguay surgen casi todos los días casos que merecen la pantalla grande, las plataformas o streaming tipo Netflix, etc.

Desde Paraguay podemos contribuir a la hermosa industria cinematográfica con un título: “Todos los sobres del Presidente”.

De hecho que ayer ya vimos un tráiler real y nada de ficción. Lo que no sabemos es de qué género es: Suspenso, thriller, drama, terror, western, policial, familiar, misterio, etc.

“Pinocho” Peña desesperadamente publicó un tuit pero no se refirió al purete: los sobres. ¿Quiénes le llevan y por qué motivo? Fiscalía y Seprelad, timbre.

Sería bueno que la ciudadanía conozca cómo se maneja el presidente. Por más que tenga votos en el Congreso que le protejan de un juicio político, no evitará el repudio del pueblo.

Los conservadores saltimbanquis hicieron ayer hurras por la libertad pero sus discípulos en Diputados censuraron el debate. ¿Ha upéi? ¿Dónde está la libertad?

No se les entiende. Son unos saltimbanquis en sus posturas. Enarbolan la bandera: Dios, Patria y Familia. En la práctica, actúan de otra manera.

Luego de cuatro horas de debate, nada sano para la población, el Senado le sacó “el dedo del medio” a “Yamy Nal”. El cartismo no le iba a perdonar todo lo que dijo en los audios.

Sin éxito intentó mimarles a sus excompañeros de bancada pero luego tiró todo al ventilador y uno por uno nombró a sus “enemigos”: Chase, Beto Ovelar, Lizarella Valiente, “Nano”, Yolanda Paredes, Celeste Amarilla, etc.

Quien se estuvo riendo gran parte de la sesión fue “Chaqueñito”, quien ligó una suspensión por 60 días sin dieta. A Zenaida Delgado ni le mencionaron.