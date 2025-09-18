******

Se tiran angá contra una humilde trabajadora doméstica como si fuese ella la culpable de todo.

******

Hola, saltimbanqui. ¿Podés preguntarle a “Pinocho” en qué concepto aparecían los sobres de dinero, a cambio de qué y quién los llevaba? No es delito preguntar eso y tampoco es obligatorio creer la narrativa cartista de que la exempleada gua’u es la maléfica de la película.

******

La fiscalía de Emily o Seprelad parece que no se animan a mover un dedo. Especialmente el primero que tenía “visa” para ingresar a Mburuvicha Róga sin necesidad de figurar en la agenda oficial había sido.

******

Ahora entendemos por qué “Pinocho” no hace oficina en el Palacio de López. Allí le costará esconder a sus asiduos visitantes, que precisamente no van para hablar de los graves problemas nacionales como la salud pública, la educación, inseguridad, infraestructura, falta de empleo, etc.

******

El gobierno de “vamos a estar mejor” se refugia en Mburuvicha Róga, lanza una agenda oficial de fachada para “la exportación” y se esconde de la prensa acreditada para que la ciudadanía no se entere qué hoja de ruta persiguen.

******

Hay nombres muy conocidos entre los visitantes ilustres de Mburuvicha Róga como el chico que de la nada lidera un “imperio”, el diminuto con gran poder y el “pelado” que juega pádel.

******

Terrible lo que está pasando en Lambaré. Había sido que hay clanes fuertemente armados con vínculos políticos aparentemente.

******

Ya parece el Lejano Oeste. En febrero tirotearon a un concejal y ayer la casa de un periodista que trabaja en la Muni de la vecina ciudad.

******

Si la investigación no avanza, ya podemos suponer quiénes están detrás.

******

Una vergüenza ayer en el Senado con la suplente de Cruzada Nacional. Llevó unos hurreros que hasta querían dirigir la conferencia de prensa. Lo único que falta es que se le extrañe a “Chaqueñito”.