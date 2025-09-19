*****

Se siente tan intocable que apenas escribió en su red social, pero se fue por las ramas. No abordó el tema de fondo: ¿Quién lleva el dinero? ¿En qué concepto? De acuerdo con la denuncia hecha por la exempleada de “Pinocho” en la residencia presidencial.

Los perifoneros y trolls cartistas apuntan contra ella. Evidentemente es la narrativa que repiten para intentar desarmar –sin éxito– las publicaciones.

Si “Horror Colorado” no tenía los votos suficientes, “Pinocho” Peña jamás iba a hacer este viaje internacional porque a su vuelta ya se iba a estar sentando el Nº 2 en el sillón de los López.

Ayer descubrimos que el propio “Pinocho” encabezaba el tema de los “pupitres chinos”. El que ganó la licitación le prestó su avión incluso para refrescarse en las bellas playas brasileñas con la family. ¡Qué lindo!

Y después les intentan convencer a EE.UU. y a la ciudadanía paraguaya que el Gobierno cartista es una especie de Llanero Solitario en Sudamérica contra el avance de China continental. Nadie cree la historia que contó el embajador “mala leche”. Cualquier cosa dicen para buscar que le levanten la sanción al “Patrão”.

Unos US$ 32 millones le pagó la Itaipú Binacional en nombre del Estado paraguayo al empresario chino, burlándose incluso de la industria nacional.

Cuentan los que saben que está prohibido oponerse a la compra de la rifa de la fundación Stella Maris. La titular es la esposa del “Popeye” mayor, motivo suficiente para cuadrarse ante la “orden superior”.