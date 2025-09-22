******

Seguramente el embajador “mala Leite” le prestará su gorra de “Make America Great Again” para intentar llamar la atención del presidente norteamericano, ya que de otra manera ni lo registra.

******

No sabemos qué irá a decir ante la Asamblea de la ONU, pero sí podemos estar seguro “$obre” qué no hablará...

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mandatario ya volvió una costumbre esto de utilizar los viajes al exterior para intentar “$obre-llevar” los escándalos que le van surgiendo durante su gestión.

******

Lleva 51 viajes en poco más de dos años de gestión y si a eso le sumamos que cuando está aquí usa el helicóptero presidencial para ir a su mansión en San Bernardino, pasa más tiempo “$obre-volando” nuestro país antes que gobernándolo.

******

“Pinocho” Peña ha degradado tanto la investidura presidencial que ya ni siquiera los hurreros, pyraweb y bots cartistas en redes lo respetan, a tal punto de decir que su exempleada era la que supuestamente mandaba en Mburuvicha Róga.

******

Ya que tanto defienden los cartistas el uso del polígrafo, ¿será que ellos –incluido “Pinocho” Peña– estarán dispuestos a someterse al aparato? si es que no termina estallando.

******

Finalmente llegó la primavera, aunque en Mburuvichá Roga dicen que todos el año brotan los verde$, a tal punto que algunos hasta terminan regados por ahí.

******

A la primavera que le temen los cartistas es a la de tipo nepalí... a full están haciendo campaña sucia intentando desalentar cualquier posible florecimiento de reclamos ciudadanos.

******

Los mismos intentan meter miedo, alegando que supuestamente se pretende recurrir a la violencia y hasta realizan posteos falsos con supuestos referentes de la oposición detrás de la convocatoria, que hasta ahora no tiene cara visible y se promociona a través de redes sociales.

******

Ahora solo falta que los cartistas acusen de “subversivo” a monseñor Pedro Jubinville, que ayer en la homilía de Caacupé instó a los jóvenes a involucrarse en la vida política del país y repitió el recordado “hagan lío” del Papa Francisco (+).

******

“ReNecho” reapareció tras su impune renuncia a la municipalidad de Asunción y anunció su incursión en el rubro de la ganadería... con qué dinero es la pregunta, ya que según su última Declaración Jurada ante la Contraloría, salió prácticamente como un monje franciscano.

******

Teléfono para DNIT y otras instituciones, ya que según ReNecho, se fue de la municipalidad apenas con G. 20 millones en sus cuentas bancarias y cero guaraníes en efectivo y solamente sus gastos mensuales eran de G. 18.500.000.

******

Salvo que le regalen vacas o tenga una fórmula mágica –como la de los “detergentes de oro”– no se explica el origen de su nuevo “emprendimiento”.

******

Seguramente optó por la ganadería antes que la agricultura, ya que hasta ahora siguen sin brotar los G. 500.000 millones de los bonos que supuestamente estaban “enterrados” en obras de desagüe que nunca avanzaron.

******

Los muchachos en redes no tardaron en insinuar que su rubro no sería el del “ganado”... sino el “perdido”.