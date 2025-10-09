******

Sin embargo, no se animó a mencionarlo directamente y a tratar de refutar o desmentir. Recurrió al viejo truco de las indirectas y del aichinjáranga. Una pésima técnica.

******

Históricamente, como casi todos los presidentes del Paraguay, calificó de “ataques de grupos económicos” las publicaciones de los “trapos sucios” que van apareciendo en su gobierno.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No se anima a identificar de dónde provienen estos “ataques”. Hay muchos enojados contra este gobierno cartista que prometió en campaña electoral que “vamos a estar mejor” en el Paraguay pero en realidad solo privilegió a sus “cuates bank”.

******

Los industriales paraguayos que fabrican muebles siguen molestos porque privilegió a un chino para la provisión de pupitres por un valor de US$ 32 millones sin pasar por Contrataciones Públicas.

******

Los cañicultores de Guairá y Caaguazú también están supermolestos porque este gobierno les ningunea y particularmente el presidente de Petropar, a quien le preocupa más hacerse del Romeo.

******

Los médicos, funcionarios de blanco y ciudadanos que no tienen otro remedio que recurrir a los hospitales públicos también están rabiosos por falta de un combo de cosas: recategorización, insumos, equipos para estudios, turnos, etc.

******

Los cebolleros y paperos también están tremendamente enojados con “Pinocho” Peña porque no saben dónde colocar sus productos mientras el contrabando hace lo que quiere en el país, perjudicando a agricultores, vendedores y empresas serias que dan fuentes de trabajo y pagan sus impuestos.

******

“Pinocho” se hizo de la “vístima” angá. Dijo que él tiene la culpa porque ñandecó es muy buen presidente y que impulsa políticas sociales. Según él, esto se contrapone con los “grupos económicos”. ¿Dónde está la contradicción?

******

Un jefe de Estado eficiente y que les brinda oportunidades de crecimiento a todos los habitantes termina beneficiando al país. A contrario sensu, si su objetivo es sentarse en el Palacio de López para dibujar políticas solo para sus “cuates bank”, entonces está dinamitando el desarrollo de la Nación.

******

Lo simpático es que acusa a los “grupos económicos” de que su Dios es el dinero. Y en los “sobres” ¿había estampitas de primera comunión?

******

Definitivamente su discurso no pasa el polígrafo.

******

Aaah... se autoelogia por darles de comer también a todos los niños escolarizados. Felizmente el país ya sabe cómo se gestó el “hambre cero”: con visitas sospechosas, a cara descubierta y sin control público. ¡San, san, san, Bernardino...!

******

Ayer hubo mucho humo en el Congreso pero no porque se preparó asado. Ya lanzaron de vuelta la idea de una reelección presidencial. Parece que el N° 2 es un “carbón mojado” y no tienen otro candidato.

******

Paralelamente, “KachiBachi” hizo de mensajero de “Pinocho” Peña al informar que el jefe de Estado quiere hablar con legisladores de la oposición. ¿Por qué el presidente no le envía una carta de invitación a cada uno? No es ninguna deshonra.

******

La última vez que “Pinocho” les convocó a los opositores fue para mandarse posteriormente la parte en las NN.UU. O sea, utilizó a los parlamentarios para presentarse como demócrata gua’u.