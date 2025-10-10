******

Al abogado le confirmaron la exempleada de “Pinocho” Peña y el director de Administración y Finanzas del Gabinete Civil, César Ibarrola. O sea, definitivamente alfajores no eran como intentaron instalar los perifoneros y saltimbanquis, quienes desesperadamente salieron a intentar defender a su “Patroncito”.

Cuentan los que saben que el gobernador Juancho Acosta les sacó pitando a los funcionarios de Óscar Orué, que se fueron a hacer un control de rutina.

En Canindeyú el senador cartista Alfonso Noria les dio la bienvenida y ahora en Amambay. ¿Esos no son ataques también a los que se refería “Pinocho” Peña en Areguá? Si no le dejan hacer su trabajo a la DNIT, es directamente un desafío al poder de turno.

Esperemos que “Pinocho” Peña se enoje con sus compañeros del movimiento “Horror Colorado” por esta conducta. Pero será muy difícil porque carece de coraje para hacerse del duro con los oficialistas.

Es muy difícil que les diga a Noria y a Juancho: “Cuidadito”, apuntándoles con el dedo en el rostro. No le da el color de su cara.

Ahora, si el gobernador era de la oposición o de la disidencia colorada nomás, les iba a dedicar un plagueo en coro en todas las redes sociales, con copia en los Patria-i.

“Dios, plata y famiglia” es la consigna de estos tiempos. Suman y siguen las licitaciones “sobremillonarias” sin control de Contrataciones Públicas. Esto no es casualidad.

Siguen los anuncios oficiales para la construcción de dos hospitales públicos. Será por un total de US$ 44 millones vía Itaipú como los “pupitres chinos”. Y acto seguido, aparece la empresa amiga: la constructora Jiménez Gaona y Lima, vinculada al Grupo Cartes.

¿Quién trabajaba en la constructora? La actual ministra de Obras Públicas Claudia Centurión, quien también es miembro del Consejo de Itaipú, cuyo director paraguayo es “Lucho” Zacarías. Todo queda en “famiglia” mientras Dios solo aparece en los discursos.

La empresa amiga del poder por lo visto no consiguió banana madura y repartió la fruta verde. O directamente se burló de los alumnos, se rio de los millones y millones de guaraníes que reciben y creían que no se les iba a pillar.

¿Quién es el culpable de enviarles esta clase de productos a los niños? Tiene que decir también el nombre y el apellido del dueño de la empresa aunque tenga estacionamiento preferencial en Mburuvicha Róga.

El embajador Leite está intentando convencerle al gobierno de Trump de que Paraguay está peleando contra el “neocolonialismo chino”. Felizmente en Washington saben que hace raaato un chino ya está haciendo negocios con el gobierno de Peña. Fue adjudicado con una licitación por valor de US$ 33 millones para la provisión de pupitres para las escuelas públicas. Otro cuento chino.

Desde Taiwán, Latorre-í anunció con bombos y platillos que un avión ambulancia solucionará los graves problemas de servicio de salud que sufrimos los habitantes del país. Mientras tanto, el Ejecutivo remite al Congreso un proyecto de presupuesto con recortes para varios hospitales. ¿A quién le quieren engañar?

En Ciudad del Este no hay tomógrafo para encarar el Octubre Rosa, por ejemplo. Ojalá que el gobierno no diga que es por culpa de “grupos económicos”.