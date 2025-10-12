*****

Las mujeres que defienden esta conquista ya salen al paso diciendo que quienes apoyen no ganarán las elecciones municipales y además anunciaron que van a judicializar la convención.

*****

Veremos cómo se porta la segunda fuerza opositora del país en su convención. Sin dudas, definirá el reacomodo de varios líderes cartistas y anticartistas que quieren tomar el control del partido.

*****

Cada vez más negra se está poniendo la morcilla para Santítere y familia con el tema de los sobres. No quedan exentos de los controles y en algún momento, aunque por ahora se esconda, deberá rendir cuentas ante la ciudadanía de su considerable aumento patrimonial.

*****

Al parecer hay preocupación hasta de sus aliados políticos por el tema. A tal punto que un grupo de parlamentarios se reunió con él, pero al parecer Santítere muy preocupado no está.

*****

Latorre está convirtiendo la Cámara de Diputados en su seccional particular y principal puesto de campaña. Está metiendo seccionaleros con buen salario y sin méritos para reasegurar su permanencia en el poder.

*****

Tal como vamos no sería extraño que dentro de poco ya figure en la plantilla de funcionarios una “niñera de oro”.

*****

KachiBachi con una pregunta “guiada” previamente ya salió a advertir indirectamente a Meza que tiene que salir del movimiento si es que va a seguir “pensando” que China Continental es la solución.

*****

Dejó en claro que no se tienen que meter con la República de China (Taiwán) a tal punto de que podría ser apartado del oficialismo, y de eso ya dieron muestras claras con Yamy Nal, a quien le valió primero ser expulsada de Honor Colorado y luego de la banca.

*****

El pecado de Yamy Nal fue el audio donde se le escuchaba hablar con Chaqueñito de que había una repartija de la donación de Taiwán entre unos cuates del cartismo. Debieron desprenderse nada más y nada menos de una banca, que tanto festejaron en una convención colorada.

*****

KachiBachi dejó en claro que el que piensa distinto tiene que dejar de pertenecer a Honor Colorado. Lilian ya dijo que por las diferencias en Ciudad del Este no hay unidad colorada.

*****

Otro que está en problemas es Rivas, quien debe enfrentar juicio oral por su título supuestamente falso de abogado.

*****

Y según cuentan, incluso algunos de los colegas del Senado ya lo quieren sacar. ¿Estará perdiendo apoyo del patrón? ¡Ver para creer!

*****

La Cancillería confirmó al Senado que el acuerdo de asilo con los Estados Unidos no tendrá ningún beneficio para nuestro país, tal como se dijo desde el principio.