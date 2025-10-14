******

Pidió autorización para ir a Italia y ayer amaneció en Egipto. Ni en Presidencia ni en el Senado sabían qué estaba pasando y rápidamente inventaron una nueva comunicación al Senado informando el nuevo destino. La nota gua’u ingresó a las 7:00 pero se dio a conocer a las 11:15. Estas sí son cosas “históricas”.

******

Si el Senado estaba en manos de la oposición, no se iba a animar a hacer esto. O al menos la comunicación iba a llegar en tiempo y forma respetando la Constitución y al pueblo.

******

Demasiado angá quiere salir “Pinocho” Peña al lado de Donald Trump para dar la sensación de que también es un poderoso. Ayer posó en una foto con el mandatario norteamericano, que se evidenció que ni le registraba.

******

Era la típica foto del futbolista o la estrella de cine con el fanático... colado.

******

“Pinocho” Peña podría adquirir también otro mote: “Tutanviajón” o “Tutansobre”.

******

Los perifoneros están tratando de instalar que la oposición paraguaya no es democrática. ¿Cuál es el objetivo? Desprestigiar a los no oficialistas cuando el cartismo rompa el cristal y presente la “enmienda mau” para que el “Patrão” vuelva.

******

Ni “Pinocho” ni Alliana y mucho menos Baruja están prendiendo en la carrera presidencial. Le tentarán a Marito para avalar este nuevo intento de atropello.

******

En la Convención del PLRA del domingo pasado ya se alzaron voces de advertencia. Por ahora pasa un poco desapercibido pero si el río suena es porque piedras lleva, como dice el refrán.

******

Tanta democracia abunda en “Horror Colorado” que “KachiBachi” ya salió a dar una advertencia: El legislador de la ANR que viaja a China Continental será expulsado del movimiento. Así de simple.

******

Como por arte de magia, irá una delegación parlamentaria a China pero sin colorados. Paralelamente “Bachi” recibió al embajador de Taiwán y Alliana conversó con Hugo Meza, uno de los entusiastas a favor de la relación con China Continental. Parece que ya cambió de opinión, luego de pensar “democráticamente”.

******

El gobierno cartista está tratando de convencerle a la ciudadanía de que ya “estamos mejor”. Desde diferentes instituciones están lanzando unos power points con números dibujados que dan risa.

*****

Evidentemente que la mala gestión, el “engorde” de los “amigos del poder”, la publicación sobre la mansión de San Ber y la revelación de los “sobres” impactaron fuertemente en la calidad de vida y en la imagen presidencial, que está cayendo en picada.

******

El titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), sigue alojando a Lizani Solís Gómez, la sobrina de “Lalo”, muy comprometida con los chats.