*****

Esto debido a que en un foro del Banco Mundial en Montevideo, cuando aún era ministro de Hacienda, en 2016, había ensalzado estas mismas leyes que ahora podrían aniquilar, pintando al “Patrão” como “Paladín de la transparencia” y diciendo que no había vuelta atrás respecto al acceso a datos públicos.

*****

Si bien posiblemente no le importe mucho lo que diga la ciudadanía, hay que ver cómo le rinde cuentas al “Patrão” por aniquilar las leyes de las que tanto se jacta.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No tiene excusas para hacer lo correcto, ya que fácilmente podría solucionar vetando el artículo 24; de lo contrario, ratificará su mote de “Pinocho”.

*****

Lastimosamente los antecedentes del mandatario no dan muchas esperanzas, ya que durante este tiempo de gestión se caracterizó por dos cosas: ser viajero y de “sobre-saltarse” cuando se le pide que rinda cuentas.

*****

Si matan las leyes de transparencia pública, directamente hay que declarar “so’o” todo, ya que con una Fiscalía de “Mandrake” Rolón sometida, una Contraloría “amiga” y sin control de la ciudadanía, ni el Chapulín Colorado podrá defendernos.

*****

Ayer monseñor Gabriel Escobar le pegó duro, como solo lo puede hacer la verdad, al recordarle a este gobierno que “todos los paraguayos queremos estar mejor, no solo unos cuantos”.

*****

Una lástima que la mansión de Santi en San Ber, la misma que según los perifoneros costaba solo US$ 250.000 y resultó superar el millón de dólares, tiene aislamiento acústico, por lo que difícilmente le llegue el mensaje de la homilía.

*****

Dicen que el comandante Sostoa, encargado de Seguridad de “Pinocho” Peña, está muy enojado porque ya saltó en esta columna el tema del uso particular de una camioneta nuevita del Regimiento Escolta Presidencial (REP). Según comentan, amenazó a todos con traslados masivos.

*****

Este alto jefe militar debería estar más preocupado por rendir cuentas sobre los viáticos y combustibles que se pagan por la utilización de ese vehículo para los recorridos de guardia alrededor de su casa particular cuando está de viaje con Pinocho.