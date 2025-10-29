******

Como gozan de la impunidad cartista, hacen lo que quieren pero no podrán atajar la reacción de la gente y de varios de sus colegas inclusive. Si estábamos en un país serio, deberían investigarles a ambos. Es más, ni siquiera se iban a animar a hacer semejante despilfarro.

******

Y después de la farra, la diputada Vega no apareció ayer en la sesión ordinaria, que es su lugar de trabajo. Dicen que comunicó que está de reposo médico.

******

Y en siete sesiones más, se inicia el receso parlamentario que durará dos meses y medio. O sea, vacaciones pagas. ¡Qué aguante tiene este país!

******

Mientras el Romeo o Luis XVI paraguayo no logra traer una gota del combustible catarí. Con bombos y platillos anunció hace un año esta idea con el hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez; el asesor jurídico de la firma catarí, Julio Jiménez, muy ligado deportivamente a los citados.

******

Pero el titular de Petropar anda de fiesta. Pero no le van a tocar porque es primo del “Patrão”. Así de simple.

******

Vomitables las declaraciones de “Trato Apu’a” intentando darle la etiqueta de éxito al cuestionado proyecto “Hambre Cero”. En su intento de succionarle los calcetines a “Pinocho” Peña dijo que los alumnos hasta les pasan comida a sus hermanos.

******

Esto no puede ser motivo de orgullo ni de festejo. Al contrario, debería dar vergüenza.

******

“Trato Apu’a” por lo visto ahora recién se da cuenta de que una buena parte de la población paraguaya se rebusca para comer.

******

Obviamente esa realidad ya no ve “Trato Apu’a” desde que es funcionario público y más aún legislador colorado. Es más, su pareja gana más de 100 palos en la Itaipú Binacional... ellos sí están cada vez mejor.

******

El fiscal general tiene que salir a explicar si encubre o no a su hijo, quien está involucrado en un escándalo terrible. Hay una denuncia muy fuerte en su contra.

******

Por algo el caso no avanza como los de Juan Pueblo. Emily con su silencio genera sospechas.