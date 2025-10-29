Ñe'ẽmbeweb

La “pareja del poder” se ríe de la ciudadanía, con la indignante ostentación hecha en el cumpleaños de la María Antonieta de Roque Alonso.

Por ABC Color
29 de octubre de 2025 - 01:00
Como gozan de la impunidad cartista, hacen lo que quieren pero no podrán atajar la reacción de la gente y de varios de sus colegas inclusive. Si estábamos en un país serio, deberían investigarles a ambos. Es más, ni siquiera se iban a animar a hacer semejante despilfarro.

Y después de la farra, la diputada Vega no apareció ayer en la sesión ordinaria, que es su lugar de trabajo. Dicen que comunicó que está de reposo médico.

Y en siete sesiones más, se inicia el receso parlamentario que durará dos meses y medio. O sea, vacaciones pagas. ¡Qué aguante tiene este país!

Mientras el Romeo o Luis XVI paraguayo no logra traer una gota del combustible catarí. Con bombos y platillos anunció hace un año esta idea con el hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez; el asesor jurídico de la firma catarí, Julio Jiménez, muy ligado deportivamente a los citados.

Pero el titular de Petropar anda de fiesta. Pero no le van a tocar porque es primo del “Patrão”. Así de simple.

Vomitables las declaraciones de “Trato Apu’a” intentando darle la etiqueta de éxito al cuestionado proyecto “Hambre Cero”. En su intento de succionarle los calcetines a “Pinocho” Peña dijo que los alumnos hasta les pasan comida a sus hermanos.

Esto no puede ser motivo de orgullo ni de festejo. Al contrario, debería dar vergüenza.

“Trato Apu’a” por lo visto ahora recién se da cuenta de que una buena parte de la población paraguaya se rebusca para comer.

Obviamente esa realidad ya no ve “Trato Apu’a” desde que es funcionario público y más aún legislador colorado. Es más, su pareja gana más de 100 palos en la Itaipú Binacional... ellos sí están cada vez mejor.

El fiscal general tiene que salir a explicar si encubre o no a su hijo, quien está involucrado en un escándalo terrible. Hay una denuncia muy fuerte en su contra.

Por algo el caso no avanza como los de Juan Pueblo. Emily con su silencio genera sospechas.