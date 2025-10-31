*****

Tras las revelaciones sobre su mansión en San Ber, los “sobres” en Mburuvicha Róga y otros casos, “Pinocho” buscó refugio espiritual con un pastor evangélico que tiene un nombre muy sugerente: Cash.

Seguramente recibió duras críticas del entorno del “Patrão” y con urgencia tuvo que organizar una celebración religiosa católica en la Capilla “Niño Jesús de Praga” de Mburuvicha Róga, con presencia del Nuncio Apostólico nada más y nada menos.

La conducta política oculta de “Pinocho” asusta mientras el país se está yendo a la deriva. Los hospitales se están quedando sin médicos y sin insumos, mientras los grupos criminales se mueven como quieren por el país. Hasta el aeropuerto internacional hacía aguas por todos lados y Peña, feliz siendo un “SaltimBanki”.

Este gobierno cartista está empeñado en lanzar humo con cosas “históricas”. Su ministra de Salud, María Teresa Barán, firmó un convenio el 1 de julio pasado con un instituto médico de Corrientes, tremendamente llamativo.

Los paraguayos pueden ir a dicho instituto argentino para que puedan ser atendidos gratuitamente. Pero previa autorización del Ministerio de Salud. Una locura.

La excusa gua’u es que en nuestro país no hay especialistas. Sin embargo, desde la Sociedad Paraguaya de Cardiología le desmintieron a este Gobierno y con argumentos bien sólidos.

Y la pregunta es: ¿Por qué los que prometieron que “Vamos a estar mejor” no invierten en la salud del país? ¿Ahora tenemos que “exportar” pacientes porque acá no hay condiciones? ¡Una verdadera vergüenza!

A la pareja “petrolovers” poco o nada le importa cómo anda el país. Ellos siguen de luna de miel.

Pasó un año y ahora recién Petropar admite que el precio que se ofreció por el gasoíl catarí era irreal.

Esperemos que Emily sea suficientemente valiente para investigar también a la misteriosa empresa ligada a Alejandro Domínguez, hijo del titular de la Conmebol. Hasta rige la Constitución stronista: Para los amigos todo y para los enemigos, palo.