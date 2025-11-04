*****

“Aquí falto yo”, diría Tembelo desde el infierno.

Emily y sus tres agentes “garroteros” usurparon funciones de la Superintendencia de Bancos. Para la Fiscalía hubo supuesto lavado de dinero, pero la Superintendencia concluyó que el Banco Atlas cumplió con todas las obligaciones normativas.

Esto es un escándalo por donde se lo mire. La seguridad jurídica se fue al tacho y en el Paraguay el cartismo vuelve a reflotar la Constitución stronista: Para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley.

Peligrosamente Paraguay está volviendo a la época de “Paz y Progreso” con “Tembelín Pinocho” Peña y el “Patrao” a la cabeza. No sería nada raro que hayan festejado el 3 de noviembre.

Luego de “patinar” feo con el pastor evangélico de sugerente apellido: Cash, ahora “Pinocho” hace un coqueteo gua’u con la Iglesia Católica para evitar perder aún más popularidad.

Ni aunque recorra las siete iglesias se va a reivindicar. La ciudadanía ya se está dando cuenta. Lo único que se espera ansiosamente es que llegue el 15 de agosto de 2028.

Y “Horror Colorado” le está preparando al impresentable titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, para intentar que el “Patrao” siga en el poder. Cuentan los que saben que Alliana “comió hule”.

El “Papá Noel paraguayo” de la Contraloría ya se prepara para repartirle lindos regalos a los “amigos del poder”. Los exámenes de correspondencia de “Pinocho”, de la “petropareja”, de “Petrocelli” Rivas saldrán todos bien. ¿Alguna duda?

El día que llegue al Paraguay medio litro del combustible catarí, que prometió el hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el gobierno de “vamos a estar mejor” declarará asueto.

Según el Cmdte. de la Policía, el plan “chauchespi” fue un éxito. Al contrario, cada día aumentan.