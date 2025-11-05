******

Pero hay una pregunta que no tiene respuesta de los “profesores doctores” de la Economía local: ¿Por qué los precios de alimentos siguen tan altos?

La promesa electoral de que íbamos a tener dinero en el bolsillo es una falacia.

Al gobierno de “Pinocho” Peña le gusta hacer cosas “históricas”. Prepara una “linda” Navidad para los paraguayos, con un tarifazo de la ANDE y como siempre con cortes del servicio de energía.

Y ojo que el Presupuesto de 2026 se viene con “regalitos” para la ciudadanía: aumentazos para funcionarios públicos (ergo: electorado), más sueldos para planilleros, recomendados, nepobabies, etc. O sea, más “garrote” para la ciudadanía.

Lamentable la Cámara de Diputados cartista. Se jacta de ser democrática pero ahora censura los pedidos de informes al Ejecutivo. ¿De qué tienen miedo? ¿No era que el “Patrão” dijo que todo lo público es público y que inició una ñembo nueva era?

Parece que sus pupilos del Congreso se están insubordinando o el “Patrão” cambió de postura y de paso “Pinocho” Peña también.

El “Romeo” de Petropar y el hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, parece que están buscando petróleo con horquilla. Pasó un año y ni media gota llegó a Paraguay desde Catar.

Sin la orden de “Pinocho” es muy difícil que Petropar otorgue prórroga. Le están salvando a esta firma “fantasma” de Alecito porque sin estas ayuditas gubernamentales, a cualquier otra firma no amiga del poder ya se le estaría cobrando una multa más grande que la de un estadio de fútbol.