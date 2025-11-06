*****

Varios diputados cartistas y saltimbanquis alegremente levantaron la mano para impedir el acceso público a la información. ¿Y la independencia de poderes? ¿El rol de contralor del poder donde está?

¿Los diputados fueron salpicados también por los “sobres del poder”? ¿O es una orden que dejó Raúl Latorre, quien aspira a ser candidato presidencial?

Cuentan los que saben que el “Patrão” tiene otro candidato para el 2028, teniendo en cuenta que Alliana ya comió hule. ¿Quién será? Hablan de un ministro.

A propósito, ayer continuó el pugilato entre “Kid Lacre” vs. “Kid Polígrafo”. El excomisario amenazó incluso en la sesión dejar la bancada de “Horror Colorado” si no asciende un jefe policial.

Ojo que denunció que teme por su seguridad y le hace responsable al ministro del Interior. ¡Cham!

Deberían investigar la denuncia del senador Núñez: Que supuestamente el ministro recibe “Ayudomí” en canasta. Muy fuerte es.

La misteriosa empresa que va a traer combustible catarí, donde está el hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, tiene un “santo aparte”. Petropar, a cargo del “Romeo” Jara, le otorgó una novena prórroga y esta vez por cuatro meses. Socorro...

El día que llegue al menos un bidón suponemos que “Pinocho” Peña declarará asueto.

¿Cuándo “Pinocho” se va a ocupar de atender temas sociales tan sensibles como la salud pública, la mafia de los pagarés, la inseguridad y la situación de los jubilados municipales que no cobran hace cinco meses?

Evidentemente, poco o nada le interesan estos temas. Anda más preocupado en los “programas estrellas” para los “amigos bank”. De paso, perseguir a sus “enemigos”, que son los amigos de la Patria.

A este nuevo intendente de Asunción, que es un colorado cartista, le sobra pereza.