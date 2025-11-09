*****

Una derrota podría ser el comienzo del fin y la expresión de hartazgo en los dos primeros años “eternos” del gobierno de “Pinocho” Peña.

Los cartistas y aliados que copan los poderes apartaron a Prieto de su cargo pero hoy el pueblo hablará en las urnas. Si se da una victoria opositora, no solo los diputados que votaron por la destitución del intendente de Ciudad del Este recibirán un reverendo akã pete de la gente. También el “Patrao”, “Pinocho”, “KachiBachi”, el clan Zacarías, etc.

“Lucho” está muy preocupado y pone toda la carne al asador, porque una derrota más en su feudo -y con las turbinas a favor- puede significar el fin de su “reinado” en la binacional. Así dicen.

Sin embargo, otros señalan que conoce muy bien los pasillos oscuros que terminaron con una adjudicación a un chino continental de los pupitres. ¿Se animará “Pinocho”? Ojo que “Lucho” sabe mucho más que la exempleada.

Desesperantes las reguladas del transporte público en algunos tramos. La Muni de Asunción del cartista Bello ignora el padecimiento de los vecinos de cuatro barrios que dependen de la alicaída línea 16.

La Sedeco que dirige la Irún debería preocuparse también de los graves problemas de la ciudadanía de a pie. Miles de quejas de los usuarios del transporte público porque la carga con saldo reciente en un billetaje de una firma no es reconocida en el bus por el validador de otra firma.

El pasajero pasa un mal rato e incluso es obligado a bajar de la unidad del transporte y no tiene otro remedio que abordar un vehículo transporte de plataforma, cuyo viaje obviamente le saldrá bastante más caro.