La jornada, a excepción de escaramuzas entre los principales sectores en pugna electoral y denuncias de compra de votos, fue tranquila. La ciudadanía de Ciudad de Este dio un ejemplo de civilidad y ejercicio democrático del voto. Ojalá que se repita en las municipales de 2026.

La cachetada electoral que sufrió el cartismo en CDE es un claro mensaje para el gobierno títere de Santi Pet y para su Patrón.

Efectivamente, es un plebiscito a la administración cartista en Palacio de López. El pueblo esteño expresó con votos que no quiso el retorno de la ANR a la administración de la Comuna esteña.

Con votos, los esteños le dijeron no al cartismo y al nefasto clan Zacarías. El aparato estatal, los recursos públicos y el dinero de la binacional no inclinaron la balanza a favor del cartismo.

La paliza en CDE también deja al desnudo el malestar de la gente esteña con el gobierno cartista de Santi Pet. No están mejor. Ellos sí y sus amigo$.

Una prueba del malestar de la gente es el escrache a Javier Zacarías Irún al momento de votar. Ilustrativo.

Al parecer a la nueva pareja de enamorados del Gobierno no le importan los duros cuestionamientos de la ciudadanía por la vida de lujos que se pasan ostentando ¡Total, ellos ya están mejor! ¡Lamentable!

Lo grave es que él lleva las riendas de una empresa estatal deficitaria que registra millonarias pérdidas. Se pasa viajando y ostentando lujos. Algo no cuadra.

Dos comisiones importantes analizan esta semana nada más y nada menos que un proyecto de ley que plantea derogar el uso del polígrafo como requisito para los ascensos policiales, además de incluir como requisito el examen de correspondencia de los bienes de los comisarios que quieren ser promocionados.

El examen de correspondencia de los comisarios precisamente había sido un pedido de la comisión bicameral del Senado cuando Querey era titular. Pidió principalmente de los jefes policiales de la zona de frontera.

Con el examen de correspondencia se busca saber si los comisarios que quieren ser promovidos son sospechados de enriquecimiento ilícito.

Comisario está que arde en el Senado porque ve que la tropa que le recogió al inicio del periodo parlamentario inclina su apoyo a Riera. El senador ya adelantó que si pierde la pulseada abandonará al Patrón.

KachiBachi para intentar retener y dar un caramelito al comisario salió y dijo que pueden analizar la reforma nuevamente de la ley orgánica de la Policía Nacional.

Y pensar que los cartistas convencieron al comisario que iban a apoyar su proyecto de reforma de la Policía al inicio del periodo, pero grande le embromaron porque Riera en forma paralela presentó otra versión. Ya desde esa época viene la puja entre ambos.

La senadora Yolanda dijo que las acusaciones cruzadas entre Núñez y Riera de oficio debieron ser investigadas por la Fiscalía, ya que se trataron de coimeros y de otras cosas más.

El fiscal general sigue con los lentes oscuros 24/7 para evitar más complicaciones, total ya termina el año ¡De lo peor!