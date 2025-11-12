******

Pero cero autocrítica. Le culpan a la noche, a la playa, a la lluvia, etc. Nadie se anima a decir que el “Patrão”, como titular de la ANR, estuvo ausente, así como Alliana, “Pinocho” Peña, Latorre, KachiBachi y los demás “próceres” de “vamos a estar mejor”.

******

El clan ZI está más preocupado en defender el zoquete de Itaipú, especialmente. Es el principal “botín” de todo gobierno.

******

Rocío, la medio limón de “Lucho”, obviamente busca sin éxito repartir las culpas y justificar el fracaso de su pareja como “motivador” de las elecciones en CDE. Sin la hidroeléctrica, esta pareja ya no comerá cheesecakes y volverá a las ricas comidas tradicionales.

******

“Pinocho” Peña se hace del ñembotavy total. Gua’u no es culpable de la derrota. Sin embargo, hasta sus propios correligionarios afirmaron que la mansión en San Ber, “los sobres del poder”, “los pupitres chinos”, los cuestionados “proyectos estrella” sin control vía Itaipú, la persecución política a empresas y políticos opositores, el abandono a la salud pública, etc. influyeron fuertemente en el fracaso electoral.

******

González Vaesken se lanzó con todo contra el clan ZI. Dijo que fue un “suicidio total” hacer campaña con los Zacarías Irún y que prácticamente le obligaron a postularse para estas municipales.

******

Después de la paliza esteña, los asesores de “Pinocho” ahora le sugieren tuitear cualquier firma de decreto al aire libre, desde el lugar donde “brillaron” los “sobres del poder”. Y lo peor: intentan convencerle a la ciudadanía que el Paraguay crece.

******

Sus amigos sí crecieron, pero en el Paraguay ahora ya ni se puede comer asado.

******

No pasa una semana sin que una empresa informe que se va del país por A o B motivo.

******

Ayer el ñembo precandidato presidencial cartista Latorre-i fue incapaz de hacer un análisis de la derrota de su partido. Para lo único que es bueno es para proteger a su colega imputado: Esteban Samaniego. Hace cinco años le busca la justicia, pero la Cámara Baja funciona como una especie de aguantadero.